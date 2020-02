Ritardi pagamenti della Pa, l'Italia rischia maximulta

L’Italia rischia una maximulta di 2 miliardi di euro per i debiti non pagati dalla Pubblica amministrazione per i debiti non pagati dalla Pubblica amministrazione. A denunciarlo è Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre, visibilmente preoccupato dopo la sentenza di condanna dell’Italia emessa dalla Corte di giustizia europea, emessa il 28 gennaio scorso.

Una multa molto simile a quella presa per le quote latte, ma questo “potrà essere evitato se lo Stato italiano metterà fine in tempi rapidissimi a questa cattiva abitudine. Ipotesi, viste le performance realizzate nel 2019, difficilmente attuabile" spiega la Cgia. Zabeo evidenzia che "sebbene la situazione negli ultimi anni sia migliorata, in particolar modo a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali con la Pa costituiscono ancora adesso un malcostume molto diffuso nel nostro Paese". Stando ai dati a disposizione della Cgia " nel settore della sanità e in quello delle costruzioni i ritardi, rispetto ai tempi massimi di attesa previsti dalla legge, vengono superati, secondo le rilevazioni effettuate dalle associazioni imprenditoriali di questi settori, rispettivamente di 39 e di 73 giorni di media". Una situazione che, come spiega Renato Mason, segretario della Cgia, colpisce soprattutto il Mezzogiorno e che, unita alla “ contrazione degli impieghi bancari nei confronti delle aziende, ha peggiorato la tenuta finanziaria di moltissime piccole realtà produttive che tradizionalmente sono sottocapitalizzate e a corto di liquidità".