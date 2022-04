La leadership femminile e la parità di genere sono stati il tema dell'evento che si è tenuto lunedì 11 aprile presso l'hotel Eden di Roma, ideato e promosso da Anna Pontone, senior sales manager BNP Paribas securities services e responsabile previdenza Italiana per il Gruppo BNP Paribas, e Paulina Tengler Galzignato, investor relator & ESG coordinator Quadrivio Group. L'incontro "Nuove forme di leadership: una questione di genere?" ha visto la partecipazione di sei illustri relatrici provenienti dal mondo dell'imprenditoria e della finanza, che hanno messo sul tavolo la propria personale esperienza diretta nel mondo del lavoro dal loro punto di vista.

Le relatrici, donne che hanno saputo affermarsi con successo in realtà lavorative ancora prevalentemente presidiate dagli uomini, hanno arricchito il dibattito con le proprie suggestioni e storie, ognuna diversa dalle altre. Una condivisione costruttiva attraverso la quale hanno esposto anche le best practice grazie alle quali hanno raggiunto i loro obiettivi. Moderatrice dell’evento è stata Alessandra Cravetto, giornalista e co-fondatrice La piazza group. L'evento è stato animato dagli interventi di Elena Bottinelli, head of innovation & digitalization Gruppo San Donato; Elena David, consigliere indipendente Fideuram & business advisor; Michela Panero, fondatrice Rosantica; Marina Salomon, presidente & shareholder Doxa e Altana; Cristina Sgubin, segretaria generale e general consuel; Paola Bonomo, consigliere indipendente, advisor e business angel e con la collaborazione di Sabrina Giovisi, ESG analyst cerved rating agency per analisi dati Occupancy femminile.

Un parterre evidentemente ricco per l'evento ideato e promosso da Anna Pontone, che ha visto nel pubblico una partecipazione prevalentemente maschile provenienti dalle alte sfere finanziarie, imprenditoriali, bancarie e assicurative. " La pandemia ha colpito molto il mondo del lavoro femminile, riportandoci indietro di anni. Oggi riscontriamo maggiore sensibilità rispetto a questo tema. Occorre uno sforzo collettivo da parte di tutti per recuperare il terreno perso ", ha dichiarato Anna Pontone, che ha inquadrato in maniera incontrovertibile la situazione del nostro Paese su questo tema: " L’Italia si colloca in Europa al 14esimo posto in tema di parità di genere. Dobbiamo agire affinché il gap occupazionale si colmi e si attivino tutte quelle misure necessarie per favorire l’ingresso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro e la crescita nei ruoli apicali e nei CdA ". Il messaggio di Anna Pontone è stato ribadito da Paulina Tengler Galzignato: " Bisogna lavorare insieme affinché ci siano più donne al vertice di aziende e istituzioni. Le donne favoriscono il business e promuovono un’idea di leadership diversa, ma altrettanto efficace, migliorando la governance e promuovendo lo sviluppo dei talenti ".

A tutti i presenti all'evento è stata donata una spilla con un nastro rosa, ormai consolidato come simbolo della lotta contro i tumori al seno. Questo simbolo è stato scelto per supportare attivamente l’associazione Susan G. Komen Italia, che da oltre 20 anni è impegnata in prima linea in questa battaglia.