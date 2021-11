Roverato nuovo presidente Autogrill

Autogrill S.p.A annuncia, tramite un comunicato ufficiale, che Paolo Zannoni ha rassegnato con efficacia le proprie dimissioni dalla carica di presidente del consiglio di Amministrazione della società.

Nel ringraziarlo per il contributo fornito a partire dal febbraio del 2019, data in cui Zannoni aveva assunto il proprio incarico, il consiglio di Amministrazione ha altresì reso noto che proprio in data odierna è stato nominato il suo successore. Il ruolo di presidente del CdA sarà ricoperto da Paolo Roverato, già Amministratore di Autogrill S.p.A dall'aprile del 2008 nonché membro del Comitato controllo e rischi e Corporate governance, del Comitato risorse umane e del Comitato strategie e sostenibilità della Società, ruoli da cui il diretto interessato si è dimesso in data odierna

Laureato in economia aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, Paolo Roverato è dottore commercialista e revisore contabile. A seguito di un'esperienza lavorativa ultradecennale svolta all'interno di Arthur Andersen S.p.A, dal 2002 è divenuto dirigente di Edizione S.r.l, arrivando a ricoprire il ruolo specifico di Investment Director. Oltre a ciò, è entrato a far parte dei consigli di Amministrazione di numerose società, tra le quali il comunicato di Autogrill ricorda World Duty Free S.p.A, Telecom Italia media S.p.A, Gemina S.p.A, Aeroporti di Roma S.p.A, Investimenti infrastrutture S.p.A, Leonardo S.r.l, Schematrentaquattro S.p.A, Schematrentanove S.r.l, Immobiliare Italia S.r.l, Sagat-Aeroporto di Torino S.p.A, ed infine Aeroporto di Firenze S.p.A. E’ stato amministratore delegato di Aeroporti Holding S.p.A. È stato, inoltre, amministratore delegato di Aeroporti Holding S.p.A.

Allo stato attuale, Paolo Roverato ricopre il ruolo di consigliere di Edizione Property S.p.A e di Compañia de Tierras Sud argentino S.a e Maccarese S.p.A., quello di amministratore delegato di Alberghi S.r.l, di amministratore unico di Edizione agricola S.r.l e quello di sindaco effettivo di Alì S.p.A.

Nella stessa giornata di oggi, inoltre, il Consiglio di amministrazione di Autogrill S.p.A ha nominato Laura Cioli componente del Comitato controllo e rischi e Corporate governance, in sostituzione per l'appunto di Paolo Roverato, e ridotto a tre il numero di dei componenti del Comitato risorse umane e del Comitato strategie e sostenibilità della Società.