Saipem alza le stime. Ordini per 33 miliardi

Il portafoglio ordini di Saipem sfonda quota 33 miliardi di euro, con 13,5 miliardi acquisiti nei primi 9 mesi del 2024. Il segno di un business che gira spingendo all'insù i risultati. Licenziando i conti dei primi 9 mesi, e del terzo trimestre, l'ad Alessandro Puliti (in foto) ha così rivisto al rialzo le stime per la fine dell'anno: i ricavi supereranno i 14 miliardi, il margine operativo lordo salirà a 1,3 miliardi e il flusso di cassa andrà oltre 760 milioni. La diretta conseguenza di 9 mesi che hanno registrato una crescita a doppia cifra con un utile netto di 206 milioni, contro i 79 milioni dell'analogo periodo precedente e un flusso di cassa di 293 milioni. A registrate un balzo del 21,1% sono poi i ricavi che arrivano così a 10,13 miliardi.

Nel solo terzo trimestre, l'utile netto è stato di 88 milioni dai 39 milioni nel corrispondente trimestre 2023. Riscontri superiori alle stime di consensus raccolte da Bloomberg che indicavano profitti netti per 72,7 milioni. Anche i ricavi trimestrali (3,7 miliardi, +23%) hanno sorpreso in positivo (consensus era 3,4 miliardi). Saipem ha confermato la propria dividend policy che prevede la distribuzione di circa il 30-40% del flusso di cassa, al netto del rimborso dei canoni di leasing. Il primo dividendo è previsto nel 2025 sui risultati del 2024. Gli analisti non escludono che ci sia spazio per un ritocco all'insù della remunerazione futura. In parallelo, ieri, il progetto Hera-Saipem per la cattura della CO2 ha ottenuto quasi 24 milioni di finanziamenti dall'Ue. L'applicazione della tecnologia Bluenzyme di Saipem per la cattura delle emissioni di CO2 presso il termovalorizzatore di Herambiente a Ferrara sarà il primo esempio su scala industriale applicato a un impianto di questo tipo in Italia.

I fondi europei copriranno una quota significativa dei 53 milioni di euro previsti per la realizzazione dell'impianto per la cattura della CO2. Ferme restando le opportunità derivanti dall'evoluzione del contesto normativo, l'operatività dell'impianto è ipotizzata per il 2028.