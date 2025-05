Sala lascia il Tesoro ed entra a Nexi dopo la battaglia coi francesi in StM

Ascolta ora 00:00 00:00

Cambio ai vertici del Dipartimento dell'Economia del Tesoro. Marcello Sala ha rassegnato le dimissioni contestualmente alla sua nomina a presidente di Nexi. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha indicato come suo successore l'avvocato Francesco Soro, manager pubblico con una lunga esperienza istituzionale. A Sala vanno «i ringraziamenti e la gratitudine per il lavoro svolto finora e gli affettuosi auguri per il futuro incarico», ha reso noto il ministero dell'Economia.

Sala, direttore generale con delega alle partecipate, ieri ha assunto la presidenza di Nexi senza poteri esecutivi, soluzione che consente di rispettare il divieto di pantouflage, ovvero l'inibizione dagli incarichi in società già sotto vigilanza pubblica. La sua nomina, sostenuta da Cdp e dai fondi azionisti di Nexi, arriva dopo la bocciatura del suo ingresso nel board di StM da parte del cds a trazione francese. Sala era stato individuato come nome ad hoc per tutelare le prerogative italiane in un gruppo dove lo Stato francese sta interferendo a gamba tesa nella gestione industriale.

Ieri, infatti, StM ha confermato che taglierà circa mille posti di lavoro in Francia con dimissioni su base volontaria da attuarsi entro il 2027 nei due siti di Tours e Crolles. Le uscite attese sono pari al 9% dell'organico nel Paese e a oltre un terzo dei 2.800 licenziamenti previsti dal piano di taglio dei costi. In Italia, invece, è ancora in corso il confronto con i sindacati al tavolo aperto al Mimit. La fuga in avanti dell'azienda potrebbe avere ripercussioni negative sulla trattativa in corso nel nostro Paese. StM, infatti, conta circa 11.500 dipendenti in Francia e 12.700 in Italia.

Per quanto riguarda Via XX Settembre, Soro, romano, 55 anni, ha alle spalle un percorso che combina competenze giuridiche, regolatorie e manageriali.

Ha guidato il Poligrafico dello Stato come amministratore delegato e direttore generale ed è stato presidente del Corecom Lazio. Soro ha ricoperto ruoli chiave anche in ConiNet, Sportcast, e al ministero dello Sviluppo.