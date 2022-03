Salasso da capogiro: chi avrà la botta da 1200 euro per l'Irpef

Il passaggio dalle addizionali Irpef alle sovraimposte, come prevede la legge delega fisale, costerà alcuni soldini per almeno il 20-30% contribuenti. Questa percentuale, infatti, avrà un aggravio di imposta di poco meno 40 euro sui redditi fino a 30mila euro ma di circa 200 euro per redditi tra 40 e 55mila euro. Più si salirà di fascia e più il salasso si farà importante: circa 400 euro tra i redditi compresi tra 55mila e 75mila euro e quasi 1.200 euro per chi supererà i 75mila.

Quali sono le cause

La causa è da imputare all'aliquota di equilibrio che Comuni e Regioni devono applicare per mantenere a livello nazionale lo stesso gettito che incassano con le addizionali (3,1% per i comuni e 7,5% per le regioni): è quanto emerso dalle prime simulazioni sugli effetti della riforma della fiscalità locale presentata dal Direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, davanti alla commissione parlamentare per il federalismo fiscale. Come spiega ItaliaOggi, il passaggio dalle addizionali alle sovraimposte produrà perdite di gettito nelle regioni meno virtuose che applicano aliquote superiori alla norma (Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria) mentre chi applica aliquote più basse registrerà un gettito superiore all'attuale.

I vantaggi indicati dal Mef

Il Mef crede che questa riforma possa avere dei punti a favore: metterebbe " ordine nella struttura progressiva del si-stema nel suo complesso" e realizzerebbe un grado di " progressività omogeneo per tutte le regioni e per tutti i comuni, i quali sarebbero in grado di agire solamente sul livello della pressione fiscale a seconda della misura di aliquota fissata ". La sovraimposta, secondo Lapecorella, " aumenterebbe in ogni caso la portata redistributiva del prelievo ". Non solo, ma secondo il direttore farebbe da tappo alla problematica delle addizionali che producono un salto dell'aliquota marginale effettiva nel momento in cui cominciano a operare perché non sarebbero dovute se il contribuente non dovrà pagare 'Irpef grazie alle detrazioni. Viceversa, se l'imposta va versata, le addizionali sono prestabilite su tutto il reddito imponibile.

Tutti i contro del sistema