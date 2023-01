Sale l'occupazione americana. Ma la Fed non allenta la morsa

Il ritorno di fiamma dei viaggi in aereo trascina i conti delle compagnie aeree. Ieri, infatti, Ryanair ha aggiornato al rialzo le stime sugli utili in scia alla domanda di voli più alta delle previsioni nel periodo natalizio e di Capodanno. Nel dettaglio, Ryanair ha fatto sapere di attendere profitti tra 1,35 e 1,45 miliardi di euro nell'anno fiscale che si chiude a marzo, contro la precedente forchetta di 1-1,2 miliardi. Questo ha avuto effetti sul titolo, che dopo lo scatto iniziale ha ripiegato per guadagnare oltre il 2% a Dublino. Ma a crescere è tutto il comparto delle compagnie aeree: brillantissime EasyJet (+7,2%) e WizzAir (+14,3%) a Londra e Lufthansa (+1,7%) a Francoforte. Nonostante i dati sull'inflazione che, seppur in rallentamento, rimangono a livelli elevati, finora la voglia di viaggiare ha avuto la meglio sulla crisi economica. Anche in Italia i numeri sono stati importanti con la Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate, che per le vacanze natalizie ha stimato oltre un milione di viaggiatori. L'Aeroporto di Bologna, invece, ha registrato un traffico di 8,5 milioni di passeggeri nel 2022 (+107% sul 2021, -9,7% sul 2019). Positivi gli analisti finanziari di Bernstein: «La domanda di viaggi a corto raggio in Europa rimane in buona salute e siamo sempre più ottimisti in vista della prossima stagione delle trimestrali».

Intanto, sembra ormai sulla pista di decollo l'accordo tra il governo e Lufthansa. Ieri, il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ha scritto che «Lufthansa è in procinto di acquisire Ita e di ottenere una nuova filiale. I colloqui a quanto trapela da fonti del settore sarebbero molto avanti». Ita, un anno fa valutata 1,4 miliardi, viene definita dal quotidiano «conveniente» ora che è in perdita: «Si parla di una valutazione di circa 500 milioni di euro», si legge, «per un ingresso in cui la quota Lufthansa rimane quota di minoranza, non dovrebbero essere dovuti più di 250 milioni». L'Associazione internazionale del trasporto aereo - ricorda Faz - prevede che nel 2023 l'industria realizzerà utili per 4,7 miliardi di dollari. Anche se con margini esigui. Su Ita, però, potrebbero spuntare dei rivali: rimane vigile l'americana Delta Air Lines che ieri ha ribadito con un suo portavoce di monitorare attentamente il dossier.

Intanto, in Italia, ieri la compagnia low cost spagnola Volotea si è proposta di volare senza compensazioni economiche, come previsto dal bando europeo, nella rotta Olbia - Roma Fiumicino - Olbia.