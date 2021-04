Salone del Mobile, Claudio Luti si dimette da presidente

Claudio Luti si è dimesso dalla presidenza del Salone del Mobile Milano, decisione presa dopo che “si è evidenziata la volontà da parte delle aziende di rinunciare a partecipare al Salone di settembre, rendendo difficoltoso dar vita a una manifestazione di qualità, rappresentativa del settore nel suo insieme”.

Luti stava lavorando in questi giorni - si legge in una nota - per costruire le condizioni che assicurassero, compatibilmente con il rispetto dei protocolli e le garanzie sanitarie dovute e richieste, lo svolgimento della manifestazione (edizione numero 60 del Salone, in calendario dal 5 al 10 settembre in Fiera Milano, ndr). L’obiettivo: rappresentare il sistema unito e compatto nel tornare a raccontare al mondo il design e a portare i primi segnali di una reale rinascita del Paese.

Ed è questa diversità di visione globale del settore e del ruolo della più grande manifestazione mondiale del design e dell’arredo che ha spinto Claudio Luti a lasciare proprio alla vigilia del cda di Federlegno Arredo Eventi che non ha quindi presieduto.

“Lasciare la presidenza del Salone in un momento così delicato e complesso è una scelta dolorosa e sofferta – spiega Claudio Luti -. Mi sono impegnato in questi anni per affermare la manifestazione quale raffigurazione del sistema a livello internazionale, ma non ci sono più le condizioni per perseguire una mia visione di compattezza del settore per il bene comune”.

“Rispetto le decisioni di tutti - sottolinea - ma non condivido la volontà di non fare squadra in un momento così delicato e di rinunciare almeno a provare a definire un percorso concreto per fare quello che potrebbe essere il Salone simbolo della ripresa del Paese”.

“Certamente riconosco le difficoltà e anche le incognite che ci impediscono ora di chiarire tutte le incertezze date dallo scenario pandemico ancora incombente. Ma quello che conta per me è la comune volontà di intenti, che è venuta a mancare. Resta - conclude - il mio indiscusso rispetto e affetto per il Salone del Mobile che continuerò a sostenere e mi auguro che il lavoro di tutti prosegua con l’obiettivo di preservare le emozioni, le suggestioni e la forza che il Salone da sempre porta a Milano”.

Il cda di Federlegno Arredo Eventi Spa "ha ricevuto le dimissioni di Claudio Luti dalla presidenza del Salone del Mobile.Milano e conferma che a oggi non è stata ancora assunta alcuna decisione inerente all’organizzazione del Salone del Mobile.Milano 2021".

"Ogni decisione - sottolinea in una nota - è rimessa alla valutazione del Consiglio di amministrazione della società che si riunirà nei prossimi giorni".

L’importanza del Salone del Mobile.Milano a livello globale è confermata dai dati dall’ultima edizione, quella del 2019, che aveva registrato in Fiera Milano 386.236 visitatori e buyer provenienti da 181 Paesi di tutto il mondo, con un incremento delle presenze del 12% rispetto a quella del 2017 che proponeva come nel 2019 anche le biennali Euroluce e Workplace 3.0. L’impatto sul pil secondo stime del 2020 di FederlegnoArredo, è di oltre un miliardo di euro. La manifestazione genera poi circa 350 milioni di euro tra ricettività, commercio e trasporti.