Occhio alla data del bancomat: scatta la sospensione

Tra i vari elementi a cui prestare attenzione, per quanto concerne la carta bancomat, la scadenza è uno di quelli da non sottovalutare per evitare di incorrere nel rischio di un blocco improvviso.

Oltre che restare aggiornati sulle varie modifiche contrattuali apportate dal proprio istituto di credito, come ad esempio nuovi limiti nei prelievi giornalieri o ritocchi verso l'alto dei costi di commissione per le varie operazioni, è sempre consigliabile tenere a mente o comunque ricontrollare spesso la data che indica il termine di validità del proprio bancomat. Nonostante il fatto che la durata della carta sia in realtà abbastanza lunga, infatti, a partire dal momento in cui si arriva alla sua scadenza, indicata con chiarezza sulla stessa, non sarà più possibile effettuare le consuete operazioni bancarie. La disabilitazione automatica del bancomat, peraltro, non prevede una precedente fase di transizione nè è contraddistinta da alcuna tempistica di passaggio. Il blocco improvviso significa perdere fin da subito la possibilità di effettuare pagamenti o di fare prelievi: una situazione decisamente scomoda soprattutto per chi utilizza di frequente tale supporto.

Risulta, peraltro, difficile procedere a una immediata sostituzione della carta. Secondo quanto riferito da Informazioneoggi.it, è pressoché impossibile ottenere un nuovo Bancomat in tempi ristretti, agendo lo stesso giorno della scadenza.

Nel caso in cui ci si venisse a trovare in una situazione del genere, si potrebbero utilizzare le cosiddette App messe a disposizione oramai da tutti gli istituti di credito. Oltre che effettuare le principali operazioni bancarie (pagamento di bollettini e F24, bonifici, saldo) è possibile, altresì, prelevare contanti da un Atm della propria banca tramite Qr code, anche senza disporre "fisicamente" di un bancomat. Ecco perché si potrebbe operare in tal senso anche nel caso in cui la carta risultasse scaduta.