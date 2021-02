Sisal, Fabio Ventoruzzo è il nuovo direttore marketing e comunicazione

Fabio Ventoruzzo è il nuovo Corporate marketing and communication director di Sisal, la prima azienda italiana a operare nel settore del gioco legale come concessionario dello Stato e da oltre 70 anni protagonista della tradizione di intrattenimento degli italiani. Da oggi guida le attività di Corporate Marketing, Comunicazione e Corporate Social Responsibility, in continuità con il processo di rafforzamento della reputazione aziendale e impegno nelle attività di Csr avviato da Pier Donato Vercellone.

Giovanni Emilio Maggi, chief Institutional affairs & Communication officer di Sisal, esprime così la propria soddisfazione per l’ingresso di Ventoruzzo nel suo team: “Sono felice di dare il benvenuto a Fabio. In Sisal porterà un importante bagaglio di esperienze e ricoprirà un ruolo strategico, considerata la fase di grande trasformazione che abbiamo intrapreso con molta determinazione, puntando a diventare leader nel gioco responsabile e nel digitale, sia in Italia che a livello internazionale”.

“Sono orgoglioso di entrare in Sisal in una fase così importante della sua evoluzione – sottolinea Fabio Ventoruzzo -. Si tratta di una grande sfida per consolidare il posizionamento aziendale e costruire equity reputazionale partendo dalla sostenibilità e dal gioco responsabile come driver di crescita, in Italia e all’estero”.

Fabio Ventoruzzo, laureato in Relazionipubbliche all’Università degli Studi di Udine, ha sviluppato un’esperienza di oltre dieci anni nel settore della consulenza, supportando le strategie di posizionamento di aziende e organizzazioni con particolare riferimento ai temi della sostenibilità e della reputazione. È stato vice presidente di RepTrak Company, l’azienda leader internazionale nella gestione della reputazione aziendale e da sempre impegnato in attività associative, è stato anche vice presidente della Ferpi, la Federazione italiana relazioni pubbliche dal 2016 al 2019.

Dopo una recente esperienza in AXÀ come head of Corporate responsibility thought leadership & Public affairs, Ventoruzzo continuerà il suo percorso professionale all’interno di Sisal con l’obiettivo di rafforzare la reputazione dell’azienda guidando il suo team nella costruzione e nello sviluppo di una strategia di responsabilità sociale di lungo periodo.