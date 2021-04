Sisal, nuovi ingressi nel leadership team

Nuova composizione del leadership team di Sisal che vede l’ingresso di Manuela Belmonte (Chief Risk&Compliance Officer), Simona Paccioretti (Internal Audit Director) e Rosangela Robbiani (Managing Director Lottery). La continua ricerca di competenze interne e talenti esterni che Sisal ha messo in atto, è una necessità imprescindibile per lo sviluppo costante dell’azienda. Il leadership team sarà infatti chiamato a guidare l’evoluzione di Sisal in linea con la strategia 2021-2023, costruita attorno a tre driver: gioco responsabile, innovazione digitale e internazionalizzazione.

Manuela Belmonte, dopo aver ricoperto per quasi 14 anni il ruolo di Financial Services - Risk & Compliance Senior Manager in Accenture, da gennaio guida la Direzione Risk & Compliance in qualità di Chief Risk&Compliance Officer.

Simona Paccioretti ha maturato un’esperienza internazionale di circa 15 anni in ambito Internal Audit nei settori manifatturiero, dei servizi e aerospaziale dove ha ricoperto il ruolo di Internal Audit Vice President & Member of Surveillance Board presso Air Italy Spa. Da settembre è entrata in Sisal come Internal Audit Director.

Rosangela Robbiani, dopo una esperienza internazionale in Accenture e un importante percorso di crescita interna durato oltre 16 anni e articolato attraverso strategia, marketing e sviluppo del business, assume il ruolo di Managing Director Lottery.

“L’ingresso di Manuela, Simona e Rosangela all’interno del comitato direttivo dell’Azienda mi rende estremamente orgoglioso – commenta Francesco Durante, ceo di Sisal - perché testimonia il nostro impegno nella valorizzazione e crescita delle risorse interne e la costante attenzione nella ricerca di competenze da integrare dall’esterno per costruire un team capace di accelerare la crescita di Sisal in Italia e all’estero”.

Il Leadership Team di Sisal è, quindi, così composto:

Francesco Durante, Chief Executive Officer; Marco Bedendo, Gaming Machines & Online Casino Managing Director; Manuela Belmonte, Chief Risk & Compliance Officer; Marco Caccavale, International Managing Director; Ruggero Dadamo, Chief People Officer; Roberto Di Fonzo, Chief Financial & Legal Officer; Massimo Ingrassia, Retail Managing Director; Giovanni Emilio Maggi, Chief Institutional Affairs & Communication Officer; Mario Martinelli, Chief Information Officer; Simona Paccioretti, Internal Audit Director; Rosangela Robbiani, Lottery Managing Director; Massimo Temperelli, Betting Managing Director; Marco Tiso, Online Managing Director.