Snam, colpo da 920 milioni in Germania prende 25% di Open Grid da Abu Dhabi

Snam compra per 920 milioni un pezzo della rete gas tedesca e rafforza la propria strategia di sviluppo paneuropeo entrando anche in Germania: il gruppo è presente in Francia (con Terega) Grecia (Desfa), tra Algeria e Tunisia con il Seacorridor e tra Austria e Germania (con Tag e Gca). Nel dettaglio, la società guidata da Stefano Venier (in foto) e Infinity Investments, veicolo di investimento interamente posseduto dall'Abu Dhabi Investment Authority, hanno stipulato un accordo che vedrà Snam comprare il 24,99% detenuto da Infinity Investments nel capitale sociale di Vier Gas Holding (Vgh) - società con sede in Lussemburgo che possiede indirettamente l'intero capitale sociale di Open Grid Europe (Oge).

Oge è il più grande operatore indipendente di trasporto del gas in Germania e gestisce una rete lunga circa 12mila chilometri, con circa 21 miliardi di metri cubi all'anno di volumi riconsegnati e oltre 400 clienti finali. Inoltre, la rete Oge è al centro delle infrastrutture del gas in Europa grazie a 17 interconnessioni con 7 Paesi confinanti, tra cui quelle con Belgio e Svizzera, quelle con le consociate austriache di Snam Gca e Tag, e poi con l'Italia attraverso il punto di ingresso di Tarvisio, dove la capacità di esportazione dall'Italia è stata recentemente ampliata a 9 miliardi di metri cubi all'anno e raggiungerà i 14 miliardi di metri cubi nel 2026. In parallelo, Snam ha stipulato con l'operatore belga del trasporto gas, Fluxys - attuale azionista di Vgh con il 24,11% e già partner di Snam un accordo in base al quale, subordinatamente al perfezionamento dell'operazione con Infinity Investments, Snam si è impegnata a cedere a Fluxys lo 0,5% del capitale sociale di Vgh. In questo modo, alla fine, Snam e Fluxys deterranno una partecipazione sostanzialmente paritetica in Vgh.

«Al completamento di questa acquisizione, Snam sarà la prima società italiana a fare un ingresso di queste dimensioni nel settore delle infrastrutture energetiche tedesche», ha detto Venier, sottolineando che «l'acquisizione rafforza la nostra posizione di leadership in Europa». Di fatto, con questa operazione Snam raggiungerà oltre 40 mila chilometri di gasdotti di rete gestiti.