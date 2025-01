Snam in uscita dal gasdotto Adnoc

Ascolta ora 00:00 00:00

Il fondo Lunate di Abu Dhabi vuole Adnoc Gas Pipelines e Snam è pronta a cederle la sua quota, circa il 6% per circa 200 milioni di euro, andando così a realizzare una plusvalenza a doppia cifra sul book value di 135 milioni della partecipazione. Adnoc Gas Pipelines possiede i diritti di gestione di 38 gasdotti per un totale di 982 chilometri negli Emirati Arabi Uniti e nel 2020 il gruppo italiano aveva partecipato, con la cordata a sei capitanata da Gip, all'acquisto del 49% per 10,1 miliardi dollari. L'investimento per San Donato era stato di circa 250 milioni di dollari ma negli anni il valore iscritto a bilancio è sceso a circa 135 milioni di euro. «La cessione è coerente con il piano strategico 2025-2029» commenta l'ad Stefano Venier (in foto). Nel suo ultimo business plan al 2029, Snam ha suddiviso le sue partecipazioni in tre cluster strategici: i value-enhancers includono gli asset industriali posizionati lungo i corridoi energetici-chiave, i business-enablers comprendono le società partecipate senza collegamenti fisici diretti con gli asset di Snam, e gli opportunistic assets includono gli investimenti con un potenziale tale da generare un valore significativo. Adnoc era inserita tra questi; così come quella nella britannica Interconnector (24%) che potrebbe essere la prossima valorizzazione, e nell'operatore francese di trasporto del gas Terega (40,5%).

L'operazione con Abu Dhabi è subordinata alla firma del contratto di compravendita e all'eventuale esercizio dei diritti degli altri soci: la stessa Adnoc che detiene la maggioranza o gli altri 5 fondi (tra cui Gip, Gic, Brookfield Am, Ontario Teachers' Pension Plan e Nh Investment). Le trattative sono tuttavia in fase avanzata e un accordo potrebbe essere siglato nelle prossime settimane.