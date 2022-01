La classifica dei supermercati

Cosa comprano gli italiani nei supermercati e, soprattutto, dove fanno i loro acquisti? È stato stimato che ogni famiglia italiana spende in media 209 euro al mese per alimenti, prodotti utilizzati per l’igiene personale e della casa. L’associazione a tutela dei consumatori Altroconsumo ha verificato, attraverso un’inchiesta realizzata grazie a quasi 10mila persone intervistate con un questionario online, quali sono i supermercati preferiti dagli utenti e i prodotti più venduti sul mercato. Ecco la classifica al termine dell’indagine.

I supermercati più apprezzati dagli italiani

Altroconsumo ha diviso le graduatorie in quattro categorie:

Iper e supermercati.

Catene di distribuzione locali.

Discount.

Store online.

Per quanto riguarda gli iper e i supermercati a vincere è Esselunga (81 punti). Al secondo posto Ipercoop/Coop&Coop (80 punti), mentre sul podio, in terza posizione, si è piazzata Coop (78 punti). La distribuzione locale, invece, ha visto prevalere Pewex, che opera a Roma, a pari merito con Cadoro, marchio diffuso in Veneto. Per i discount, i primi tre preferiti dai consumatori italiani sono Aldi, Eurospin e Prix. Gli store online premiati, infine, sono Iperal, Unes e Alì.

Quali sono i motivi che spingono i consumatori a scegliere il supermercato di fiducia

L’inchiesta, riportata anche dal Corriere della Sera, ha approfondito su un aspetto importante: qual è il criterio adottato dagli italiani per scegliere un supermercato rispetto a un altro? Il motivo principale è dato dalla comodità (il 35% dei consumatori è per la praticità). L’altro fattore fondamentale è il risparmio (il 21% degli intervistati decide in base ai prezzi). La spesa viene fatta, in linea di massima, in maniera tradizionale, ossia di persona (il 63%). Sono ancora in pochi a comprare generi alimentari online, anche se la paura per la pandemia da Covid-19 sta cambiando gradualmente le abitudini dei consumatori.

Quali sono i prodotti più acquistati

Altroconsumo ha fornito anche l’elenco dei prodotti preferiti dagli italiani, quelli che finiscono maggiormente nei carrelli dei consumatori. Al primo posto, a sorpresa, ci sono i latticini (77% dei casi), poi abbiamo frutta e verdura (70%), prodotti per la pulizia della casa (66%), prodotti per l’igiene personale (61%) e la carne (55%). Sui metodi di pagamento vince la carta di credito sui contanti. Sono sempre di più gli italiani che preferiscono pagare con modalità elettronica invece che con le banconote tradizionali.