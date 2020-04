S&P conferma rating dell'Italia Poi la "nera" profezia sul 2020

C'era una grande attesa per il responso di Standard & Poor's circa il rating sul debito pubblico italiano, in programma per la serata di oggi.

Si è arrivati in sostanza ad una conferma dell'outlook negativo da parte di S&P, che ha ribadito il rating BBB, ancora a due livelli di distanza dalla temuta soglia dell'area del Non investment Grade, definita più comunemente "junk" o area speculativa. Se ciò fosse accaduto, avrebbero potuto ulteriormente ridursi gli acquisti da parte degli investitori per via del livello estremamente elevato di rischio. Ad essere colpiti maggiormente sarebbero potuti essere soprattutto i fondi pensione, le assicurazioni e le casse previdenziali, ovvero tutte quelle componenti che necessitano il raggiungimento di requisiti minimi per quanto riguarda il merito di credito.

"L'inversione delle riforme e la volatile domanda esterna hanno spinto l'economia italiana alla recessione. Il debito pubblico è in aumento; il debito privato sta diminuendo. Stiamo confermando il rating sul debito sovrano dell'Italia a "BBB/ A-2" con outlook negativo " , ha annunciato poco fa S&P.

"Potremmo rivedere l'outlook da negativo a stabile se vedessimo l'economia italiana migliorare, e registrare risultati fiscali più solidi di quanto attualmente previsto" , ha comunicato l'agenzia di rating al momento della pubblicazione dei dati.

Secondo alcuni analisti, a definire il giudizio di Standard & Poor's ha contribuito lo scudo protettivo della Banca centrale europea (Bce), che aveva deciso di accettare, anche se pro tempore fino al massimo a settembre 2020, anche i titoli che sarebbero potuti scivolare fino alla temuta soglia del "junk".

Secondo le nuove stime di S&P, il Pil dell'Italia quest'anno calerà del 10%, mentre il debito/Pil dovrebbe attestarsi intorno al 153% per poi raggiungere nel 2023 il 140%. Nel Documento di economia e finanza appena aggiornato dal governo il disavanzo in realtà dovrebbe superare il 10 per cento del Pil. L'agenzia ha prospettato un tasso di disoccupazione in Italia in salita fino all'11,2% nell'anno in corso.