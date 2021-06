Parte la stretta sul cashback: cosa si rischia

Continua a far discutere il cashback, la misura bandiera del Movimento 5 Stelle che ritiene si tratti di uno strumento fondamentale per far accelerare la transizione dei pagamenti elettronici e combattere l'evasione fiscale. A giugno scadrà il primo semestre del programma e dunque a fine mese la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) erogherà i bonifici agli aventi diritto. Ma chi non ha raggiunto la soglia di operazioni necessaria per riscattare il cashback (al momento corrispondente al 27% del totale dei partecipanti) ovviamente rimarrà a secco. Probabilmente lo si deve anche ai controlli anti-furbetti avviati dal Ministero dell'Economia: da gennaio sarebbero stati registrati 107 milioni di transazioni per importi inferiori a 5 euro su un totale di 680 milioni di transazioni elaborate.

I pagamenti del cashback

La strategia portata avanti dai furbetti è chiara: effettuare operazioni di piccolo importo e ripeterle a brevissima distanza. In tal modo è possibile scalare la classifica del super cashback - per chi esegue più operazioni nell'arco del semestre - che porta al premio da 1.500 euro destinato a 100mila partecipanti. La classifica definitiva del primo semestre potrà essere visualizzata sull'app IO entro il 10 luglio. Mentre, tornando al cashback classico, i soldi arriveranno sui conti correnti tra luglio e agosto.

La mossa dei furbetti

La necessità di accelerare per una stretta anti-furbetti è stata dettata anche da quanto denunciato dai benzinai: c'è chi si reca negli impianti di rifornimento e fraziona un pieno di benzina in decine di pagamenti. La categoria degli impianti di carburante in Italia è stata la più colpita: le stime parlano di 20-30 milioni di transazioni abusive effettuate dai furbetti del cashback nelle stazioni di benzina. E Bruno Bearzi, presidente della Figisc-Confcommercio, a Il Messaggero ha sottolineato che il modus operandi resta sempre lo stesso: " I furbetti ancora oggi continuano ad approfittare delle aperture in modalità self-service degli impianti per frazionare i pagamenti quando fanno il pieno, con costi rilevanti per i gestori in termini di commissioni e non solo, pari in media a 100 euro di spese extra a impianto ".