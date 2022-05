Superbonus croce e delizia, tutte le modifiche avvenute in due anni

Croce e delizia: è la storia del Superbonus 110% sui lavori edilizi che pochi giorni fa ha compiuto due anni di vita. Perché delizia? Sicuramente ha dato la possibilità di rinnovare, cambiare, sistemare e sostituire recuperando la somma spesa: sono stati effettuati interventi di ristrutturazione che altrimenti sarebbero rimasti incompiuti a tempo indeterminato perché non incentivati abbastanza. La croce, però, c'è stata: 14 modifiche in due anni significa non trovare mai il bandalo della matassa mettendo in confusione proprietari, operai, ingegneri e esperti del settore.

Ogni mese una modifica

Per l'esattezza, in media, le modifiche sono avvenute ogni 52 giorni come ricorda ItaliaOggi. Questo è diventato un boomerang nei confronti di addetti ai lavori e non perché ogni cambiamento è avvenuto ovviamente in corso d'opera tra l'inizio e la fine di un intervento gettando in confusione tutti. Pensate, pewre gli interventi più lunghi la normativa è cambiata anche tre o quattro volte. Se in alcune occasioni non è stata inficiata la bontà dei lavori, in altri l'assetto normativo è cambiato radicalmente con decreti d'urgenza.

I bonus edilizi

La situazione è stata vissuta in maniera parallera anche per l'articolo 121 del DL 34/2020 che riguarda gli altri bonus edilizi ottenuti con la cessione del credito o con lo sconto in fattura. Anche in questo caso la versione originaria è stata cambiata per ben nove volte rispetto alla prima, e anche in questo caso sono passati due anni dal suo avvio (proprio il 19 maggio, come oggi, ma del 2020). Gli esperti spiegano che " non c'è un filo conduttore " tra una modifica e l'altra. In molte occasioni, gli interventi hanno corretto ambito e applicazione delle disposizioni di bonus e superbonus con nuovi requisiti per gli immobili dento gli edifici " plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno ".

Il problema frodi

Come ben ricordiamo, uno dei casi più controversi e problematici ha riguardato le numerose frodi ai danni dello Stato: ecco perché, spesso e volentieri, si è intervenuto per "sedare" questo aspetto cercando di ridurre l'opera dei furbetti. È nato quindi il Decreto Antifrodi (Dl 11 novembre 2021 n.157) che ha introdotto " l'obbligo dell'asseverazione di congruità delle spese e del visto di conformità anche per la cessione di bonus diversi dal 110%, nonché l'obbligo di assoggettare al visto di conformità anche l'utilizzo diretto del superbonus nella dichiarazione dei redditi " come spiegano gli esperti a ItaliaOggi. Il Superbonus, però, ha ottenuto un enorme successo e per certi versi ha fatto da volano anche alla precaria economia italiana già provata dalla pandemia.

Numeri controversi

Se è vero che sconto in fattura e cessione dei crediti a un certo punto hanno iniziato a funzionare bene, così non è andata per le frodi ma perchè è stato sovrastimato questo aspetto che, in realtà, ha toccato soltanto il 3% del totale e non numeri più grossi come spesso è stato raccontato. Ecco che, questa problematica, ha messo in crisi un intero sistema i cui effetti si sentono forte e chiari anche oggi. La crisi del Superbonus è dovuta soltanto, per parlare dell'attualità, al blocco dei crediti da parte delle banche e che non sarà facilmente risolutivo. Come andrà avanti? Si riuscirà a rendere più snello un sistema che funziona ma è comunque zoppicante?