Il dossier Deutsche Bank: una tassa in busta paga per chi lavora in smart working

Tassare chi ha avuto la fortuna di poter lavorare da casa per aiutare quanti hanno perso il proprio impiego a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus: questa sarebbe la soluzione trovata dalla Deutsche Bank, prima banca della Germania. Una proposta che sta già facendo ampiamente discutere. Invece di cercare un modo per rimediare i fondi necessari a sostenere i cittadini bisognosi senza spremere ulteriormente la popolazione, la risposta della banca tedesca sarebbe questa: imporre una tassa extra del 5% sugli stipendi di coloro che operano in smart-working. È stato Luke Templeman, strategist di Deutsche Bank, a spiegare nei dettagli in che cosa consiste il progetto. Progetto che ha suscitato non poche polemiche.

Secondo il ragionamento di Templeman chi lavora da casa risparmia denaro, non usufruendo dei mezzi pubblici per spostarsi e non spendendo soldi per acquistare il pranzo. Ecco quindi la tassa, che non andrebbe troppo ad incidere sulle tasche della categoria presa di mira. La cifra raccolta grazie a questa nuova, improvvisa, mini-stangata, andrebbe a costituire un fondo da cui attingere per aiutare coloro che sono stati economicamente danneggiati dall'emergenza sanitaria. "Da anni abbiamo bisogno di una tassa sui lavoratori da remoto, e il Covid lo ha reso evidente a tutti" , ha affermato Templeman, come riportato da "Milano finanza".

Stando al report di Deutsche Bank Research, che già guarda anche al di fuori della Germania, se gli Stati Uniti d'America decidessero di applicare questo sistema, potrebbero raggiungere la sostanziosa cifra di 49 miliardi di dollari. La Germania, invece, potrebbe ambire a 20 miliardi di euro. Fondi che, finita la pandemia, saranno utilizzati per aiutare i cittadini in seria difficoltà economica.

Non molto generosa la descrizione che viene data del lavoratore da casa. In effetti, sembra che nella sua analisi Deutsche Bank abbia a dir poco generalizzato. Oltre a non spendere denaro per spostarsi e comperare il pranzo, chi lavora a domicilio “può risparmiare nell’acquisto di vestiti e tutto quello che è necessario in un’economia ‘faccia a faccia’. E questo è un grande problema”. Non solo. Coloro che lavorano da casa “ricevono benefici finanziari diretti e indiretti e dovrebbero essere tassati per facilitare il processo di transizione per coloro che hanno improvvisamente perso il posto”.