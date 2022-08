Una giornata da "bollino nero" per le tasse: cosa succede oggi

In arrivo il secondo tax day del mese per i contribuenti italiani. Dopo quello del 22 agosto scorso, con oltre 170 adempimenti fiscali in scadenza un solo giorno, milioni di italiani saranno chiamati a pagare Irpef, cedolare secca, e tantissime altre tasse il prossimo 31 agosto. Vediamo un po’ quali adempimenti segnarsi sul calendario.

Cedolare secca

Si tratta di un regime facoltativo che permette il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dei relativi addizionali per quanto riguarda la parte derivante dal reddito dell'immobile. Difatti, con la cedolare secca è possibile pagare tasse al 21% sui contratti d'affitto a canone libero di immobili locati a fini abitativi; questa tassazione può ridursi al del 10% per i contratti d'affitto a canone concordato.

Il 31 agosto dovranno essere effettuati i versamenti della seconda e terza rata dell’imposta sostitutiva a titolo di saldo per l’anno 2021 oltre al primo acconto per il 2022.

Con riferimento agli immobili, inoltre, dovrà essere effettuato il versamento delle tasse per la terza rata dell’IVIE (cioè l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero) a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022.

Irpef

Per chi non è titolare di partita Iva dovrà essere effettuato il versamento 3a rata Irpef e il primo acconto per il 2022.

Inoltre, per i redditi non soggetti a ritenuta della tasse alla fonte - e dunque soggetti a soggetti a tassazione separata - si dovrà procede al versamento della seconda rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20%.

Inoltre dovranno essere pagati gli addizionali regionali e comunali relativi al 2021 e a titolo di acconto per il 2022. Gli addizionali sono dovuti dai “contribuenti, residenti e non residenti, per i quali (…) risulti dovuta l’Irpef dopo aver sottratto le detrazioni d’imposta spettanti e i crediti per redditi prodotti all’estero sempreché quest’ultimi abbiano subito all’estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo”.

Altri adempimenti

Per quanto riguarda le attività finanziarie presenti all’estero, i contribuenti saranno chiamati al versamento delle tasse per la seconda rata per il 2021 e il primo acconto per l’anno fiscale in corso oltre al versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi.

Bonus cultura 18app

Oltre agli adempimenti fiscali, il 31 agosto scadranno i termini di registrazione al sito www.18app.italia.it per ottenere, da parte dei ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2021, il "Bonus Cultura".

Si tratta di un bonus da 500 euro utilizzabili per: