Terna unisce la Campania e la Sicilia

nostra inviata a Salerno

Il sistema nervoso che tiene accesa l'Italia viaggia sott'acqua. Da ieri è ufficiale, con gli ultimi due chilometri di cavi posati nel tratto finale del Ramo Est a congiungere la Sicilia con la Campania. Il progetto di Terna detiene alcuni record. Il primo è che si tratta della posa, realizzata dalla nave Leonardo Da Vinci di Prysmian (di cui è ad Massimo Bettaini), del cavo sottomarino di corrente continua più profondo al mondo (sarà sistemato a 2.150 metri sotto il livello del mare).

Il più lungo mai realizzato da Terna quando anche il Ramo Ovest che aggiungerà anche la Sardegna al collegamento sarà completato. Oltre 1.500 chilometri di cavi, un investimento, da parte del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia (nella foto), da 3,7 miliardi di euro (500 milioni sono arrivati dal finanziamento per il RepowerEu). Entro il 2028 i lavori saranno conclusi e l'Italia sarà unita (energeticamente) come, a livello di infrastrutture, non si è mai riuscito a fare in superficie. L'elettrodotto servirà a potenziare, decarbonizzare e stabilizzare il sistema energetico del Paese. Due collegamenti a corrente continua a 500 kilovolt. Perché dopo il tratto Sicilia-Campania (490 chilometri da Fiumetorto, vicino a Termini Imerese, fino a Battipaglia) si concluderà quello tra le isole maggiori (altri 480 chilometri di tracciato di cavo marino) e ognuno sarà in grado di trasportare mille megawatt. Ambizioso, visionario e riuscito il progetto di Terna del quale parla con orgoglio l'ad Giuseppina Di Foggia (in foto), in collegamento video. «Il completamento della posa del cavo sottomarino tra Sicilia e Campania è un importante traguardo, per Terna e per il Paese, nel processo di decarbonizzazione delineato dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima», ha commentato. «Le grandi infrastrutture marine - ha aggiunto - rappresentano la risposta sostenibile dell'azienda alla costante crescita della richiesta di energia».

E, spiega ancora Di Foggia, «la tratta est del Tyrrhenian Link è il collegamento sottomarino più lungo mai realizzato da Terna, con circa 490 chilometri di cavo in corrente continua ad una profondità massima di 1.560 metri. Anche grazie al supporto di Prysmian, possiamo confermare l'entrata in esercizio di questo tratto dell'opera nel 2026».