Trenitalia nel piano per le feste prevede un assalto di 23 milioni

Nelle feste natalizie l'Italia sceglie i binari. Tra il 18 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026 saranno circa 23 milioni i passeggeri che sceglieranno il treno per spostarsi lungo la penisola, complice l'aumento dei rientri familiari e dei viaggi turistici. Numeri che hanno spinto Trenitalia, società del Gruppo FS guidato da Stefano Antonio Donnarumma, a rafforzare l'offerta per evitare congestioni e rispondere alla domanda di mobilità concentrata nelle settimane festive.

La strategia non punta a moltiplicare le corse, ma ad aumentare la capienza dei treni. Nei giorni di maggiore affluenza entreranno infatti in servizio Frecciarossa in composizione doppia, una soluzione che consente di raddoppiare i posti disponibili su tutte le tratte più richieste senza però modificare gli orari e mantenendo così stabile l'impianto del servizio.

Un'attenzione particolare è rivolta agli spostamenti tra Nord e Sud, tradizionalmente tra i più critici nel periodo natalizio. Per questo Trenitalia ha potenziato l'offerta dei Frecciarossa notturni, con due collegamenti tra Milano e Reggio Calabria e due tra Milano e Lecce. Treni pensati per intercettare i flussi dei rientri e distribuire i viaggi su più fasce orarie, riducendo la pressione sulle corse diurne. Il piano prevede anche interventi mirati sull'Alta Velocità e sui collegamenti a lunga percorrenza. Ad esempio, alcuni Frecciarossa RomaTorino saranno prolungati fino a Bardonecchia nei fine settimana invernali, mentre nei giorni di maggiore domanda sono previsti treni aggiuntivi tra Milano e Bolzano e tra Milano e Pescara. Rafforzata inoltre l'offerta verso le destinazioni turistiche, con prolungamenti festivi in direzione Pompei. Sul fronte del servizio universale, viene potenziata anche la linea Intercity tra Roma e Reggio Calabria, una dorsale strategica per la mobilità di lungo raggio nel Mezzogiorno.

Con il piano natalizio, Trenitalia punta così a gestire uno dei momenti più delicati dell'anno per il sistema dei trasporti, cercando di coniugare capacità, regolarità del servizio e sostenibilità in una fase di forte concentrazione della domanda.

In un periodo in cui gli italiani si spostano per rivedere familiari, amici o semplicemente per concedersi una pausa, il treno diventa molto più di un mezzo: è un filo che collega città e regioni, unisce le famiglie e permette di vivere le festività senza fretta, in sicurezza e con un occhio alla sostenibilità. Un viaggio che, per milioni di persone, è già parte della magia del Natale.

