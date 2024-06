Turismo record grazie alla fascia 5 stelle

Ascolta ora 00:00 00:00

Improvvisamente dall'inizio del trimestre le azioni dei principali gruppi mondiali del lusso, in primis alla Borsa di Parigi, hanno iniziato scendere in modo considerevole. Il calo è oscillato tra il 10 e il 15%, un dato relativamente sorprendente visto che il mercato globale del lusso ha dimostrato una notevole stabilità, nonostante le turbolenze geopolitiche ed economiche del 2023, andando a sfiorare i 2 trilioni di dollari. A dare la spinta sono stati però i servizi del terziario, ricettivo ed enogastronomia, alimentati sia dalle masse turistiche agiate in crescita sia da quelle residenziali. Italia e Giappone si sono rivelate pietre miliari del boom turistico. Il mercato globale dei beni personali di lusso ha tenutoe lascia intravedere una possibile crescita, seppur con un target di riferimento in rotazione: gli under 35 a cedere il passo agli over 45, che hanno reddito e capacità di spesa più stabili ed elevati.

A preoccupare per la tenuta del mercato del lusso è il caso Cina, il cui rilancio ritarda e fatica a prendere forma. Diversa la posizione statunitense, che in patria evidenzia fragilità nei ceti medi, ma è trainante nella spesa pro-capite dei flussi turistici in Europa, Italia in testa. La percentuale di presenze Usa, la durata media dei soggiorni (compresa tra 10-12 giorni), e la propensione alla spesa sia nell'utilizzo dei servizi ricettivi di elevato standing che dell'acquisto dei prodotti del lusso, lo rendono il soggetto più ambito.

La centralità del turismo in Italia ha consentito nel 2023 di mantenere il nostro Pil in testa agli altri di Eurolandia, il trend in corso e quello previsionale per il 2024 ne stanno rafforzando l'importanza per continuare a collocare l'Italia per crescita del Pil, seconda solo dietro la Spagna. La grande opportunità di rendere l'Italia il Paese più attenzionato dai turisti di ogni dove, è stata da sempre un allettante prospettiva che ora può diventare una realtà durevole e considerevole per l'intero sistema socio-economico.

Per riuscirci è indispensabile puntare sul turista di fascia alta, a cui offrire un'esperienza che deve tener conto di molteplici fattori strettamente collegati tra loro in modo da riuscire a differenziarci da altri Paesi altrettanto attrattivi. Trasporti, viabilità, sicurezza, organizzazione sia del processo attrattivo che della sua gestione in maniera da evitare il sovraffollamento, costituiscono condizioni indispensabili per rendere l'Italia un unicum, in cui voler ripetutamente tornare e magari diventare stanziali per uno o più periodi dell'anno.

I consumatori su cui contare oggi nell'intero globo sono oltre 500 milioni, dei quali una decina di milioni quelli alto spendenti che rappresentano per l'extra lusso di ogni tipo - ricettivo, enogastronomico, moda e gioielleria - l'obiettivo da centrare. Bene ricordare che sono essenzialmente loro che animano la crescita esponenziale degli Hotel 5 stelle L, nei quali operano direttamente centinaia di addetti nelle più svariate funzioni e sostengono un indotto con multipli di 3-5 volte a quello diretto.

La loro clientela ha pretese particolarmente rilevanti e solo servizi di qualità possono fornirla. Il sistema privato si è attrezzato per farlo e in larga misura ci sta riuscendo, il sistema pubblico continua viceversa a difettare per quanto di sua competenza: trasporti, logistica, pianificazione flussi e sicurezza.