Terza proroga per i navigator: la soluzione tampone di Orlando

Sul filo di lana, ancora una volta, è stato sventato il paradosso dei navigator: gli operatori utilizzati per aiutare i percettori del Reddito di cittadinanza a trovare lavoro, rischiavano di perdere la propria occupazione. Il 30 aprile scade il loro contratto e sarebbe stato davvero bizzarro mandare a casa persone assunte appositamente per “sistemare” chi è disoccupato e beneficia dell'assegno. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha dato il via libera alla terza proroga, dopo quelle di aprile e dicembre 2021. Altri quattro mesi di contratto, in attesa di una soluzione strutturale che possa tranquillizzare i 1.832 navigator in servizio. Il provvedimento tampone ha fatto tirare un sospiro di sollievo a migliaia di giovani e ha consentito al governo di sottoscrivere una tregua con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

“Quanto raggiunto oggi – ha dichiarato al quotidiano Il Tempo Tania Scacchetti, segretario confederale della Cgil – è un passo importante, ma non è ovviamente la soluzione definitiva della vertenza. Sarà fondamentale garantire l'occupazione di questi lavoratori che negli anni hanno sviluppate preziose competenze nelle politiche attive” . I parlamentari del Movimento 5 Stelle, che hanno fortemente voluto e incentivato la misura del Reddito di cittadinanza, intanto, spingono affinché si lavori per trovare soluzioni strutturali che possano tutelare i 1.832 navigator, con l’obiettivo di rafforzare le iniziative sul lavoro in Italia.