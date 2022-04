Venditalia 2002 fa il "tutto esaurito"

Tutto esaurito per Venditalia Worldwide Vending Show che si tiene in Fieramilanocity dall’11 al 14 maggio prossimi: venduti tutti gli spazi espositivi previsti all’interno dei Padiglioni 3 e 4 a conferma dell’importanza dell’evento internazionale leader dedicato al mondo della distribuzione automatica come ideale hub di partenza per spingere la crescita del comparto.

Il “Sold out” significa infatti che l’intera filiera sarà ampiamente rappresentata e tutte le novità delle principali 300 aziende del settore - con qualificate rappresentanze da Olanda, Germania, Spagna e Inghilterra - saranno presenti in fiera per incontri di business fra espositori, visitatori professionali buyer. C’è una grande voglia di ripartenza tra tutti gli operatori professionali del settore e Venditalia 2022 si candida a diventare il primo grande momento di incontro tra tutte le varie componenti della filiera del vending.

Tra le novità presentate, sono davvero molte quelle all’avanguardia che si basano sull’approccio dell’industria 4.0 e sull’IoT. L’innovazione digitale porta, infatti, con sé un’evoluzione dell’intero settore, sempre più smart, con nuove opportunità per gli addetti, maggiore risparmio di gestione e crescente coinvolgimento del cliente finale.

A Venditalia andrà in scena anche la transizione ecologica del settore che parte dai materiali, dove anche la plastica diventa sostenibile:, a partire dal progetto RiVending polistirolo e PET di bicchierini, palette e bottiglie, vengono raccolti, riciclati e reimmessi nella produzione di altri prodotti: un’economia circolare perfetta.

Tornerà con un format unico EVEX, l'European Vending Experience organizzato da EVA (European Vending & Coffee Service Association) in collaborazione con CONFIDA: avrà un'area dedicata, una zona interattiva e di approfondimento con in prima linea lo scambio di conoscenze e il business networking internazionale.

Numerosi i convegni che animeranno la quattro giorni sulla distribuzione automatica: sul tavolo, tra le altre, tematiche come la sostenibilità, l’economia circolare, ma anche l’evoluzione dei pagamenti cashless e l’innovazione. Relatori e moderatori di spicco saranno presenti agli incontri che affiancheranno il momento espositivo e caratterizzeranno Venditalia come una piattaforma di contenuto oltre che di business.

L’appuntamentoè dall’11 al 14 maggio a fieramilanocity, ingresso gratuito previa registrazione sulhttps://www.venditalia.com/ www.venditalia.com - #COMEFAIANONESSERCI