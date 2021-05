Vivendi-Mediaset: accordo di pace e rinuncia a cause pendenti

" Fininvest, Mediaset e Vivendi hanno raggiunto un accordo globale per mettere fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti ". Con una nota congiunta, le parti in causa hanno decretato la fine delle ostilità durate cinque anni, tra cause e litigi vari.

Pace fatta

Vivendi favorirà " lo sviluppo internazionale di Mediaset ", votando a favore dell'abolizione del meccanismo del voto maggiorato e del trasferimento della sede legale di Mediaset in Olanda. Stipulati, inoltre, " accordi di buon vicinato nella televisione free-to-air e di standstill " della durata di cinque anni.

Per il resto, si legge ancora nella nota, nell'assemblea ordinaria prevista per il prossimo 23 giugno, Fininvest proporrà " la distribuzione a tutti gli azionisti di un dividendo straordinario di 0,30 euro per azione in pagamento il 21 luglio 2021. Fininvest e Vivendi si sono obbligate a votare a favore di tale deliberazione ".

L'impegno di Vivendi

Da un punto di vista tecnico, Vivendi ha preso l'impegno di vendere sul mercato l'intera quota del 19,19% di Mediaset detenuta da Simon Fiduciaria in un periodo di cinque anni. Fininvest avrà il diritto di acquistare le azioni " eventualmente invendute in ciascun periodo di 12 mesi" , al prezzo annuale stabilito.

Scendendo nel dettaglio, per quanto riguarda la cessione della quota che fa capo alla suddetta Simon Fiduciaria, l'accordo prevede che: " un quinto della quota sarà venduto ogni anno a partire dalla data di chiusura a un prezzo minimo di 2,75 nel primo anno ", un quinto con prezzo minimo 2,80 nell'anno 2, un quinto con minimo 2,90 nell'anno 3, un quinto con minimo 3 euro nell'anno 4 e un quinto con minimo 3,10 euro nell'anno 5. Vivendi avrà il diritto di vendere l'intera quota in qualsiasi momento qualora il prezzo del titolo Mediaset raggiungesse 3,20.

Risarcimento per Dailymotion

Inoltre, Fininvest acquisterà al closing il 5,0% del capitale sociale di Mediaset, detenuto direttamente da Vivendi, al prezzo di 2,70 euro per azione, dopo lo stacco del dividendo. Vivendi rimarrà azionista di Mediaset con la quota residua del 4,61% e sarà libera di mantenere o vendere tale partecipazione in qualsiasi momento e a qualsiasi prezzo.