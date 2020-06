Vogliono cancellare i contanti. Già pronto altro taglio al cash?

" A gennaio probabilmente ripartirà la lotteria degli scontrini. E poi partirà la seconda riforma del cashback e verranno premiati i pagamenti effettuati con la moneta elettronica. Ci sarà una riduzione del limite del contante ". È intervenuto così, questa mattina, il ministro dell'Economica Roberto Gualtieri nel corso della trasmissione 'Agorà' su RaiTre. Le parole del ministro lasciano pensare ad una nuova sforbiciata dopo quella che ci attende a partire dal 1° luglio (da tremila a duemila euro) mentre da gennaio 2022 il limite scenderà ulteriormente a quota mille euro per contrastare in tutti i modi i "furbetti" dell'evasione ed incentivare la tracciabilità dei pagamenti, come abbiamo analizzato qualche giorno fa attraverso questo focus.

Lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini, che sarebbe dovuta partire già quest'estate ma che l'emergenza Covid ha rinviato al 2021, prevede estrazioni settimanali ogni giovedì la cui decorrenza è comunque ancora tutta da stabilire. Parteciperanno all’estrazione mensile tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel mese oggetto dell’estrazione ed all’estrazione annuale tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nell’anno oggetto dell’estrazione. Con lo stesso scontrino, si potrà partecipare ad una estrazione settimanale, a una mensile e a una annuale.

Riforma cashback

" Partirà la seconda riforma del cashback ", con l'obiettivo di " premiare i pagamenti che vengono effettuati con moneta elettronica ": sempre ad 'Agorà' il ministro Gualtieri ha sottolineato che verranno premiati coloro i quali effettueranno i pagamenti con bancomat e carte varie a discapito del cash.

La legge di Bilancio per il 2020 abbassa però il tetto per i pagamenti. La misura, volta a favorire l’utilizzo del pagamento elettronico, vuol contrastare l’evasione fiscale permettendo il tracciamento delle spese degli italiani da mettere a confronto con le entrate. Questa prima stretta all’uso dei contanti partirà dal primo luglio, mentre da gennaio 2022 il limite scenderà ulteriormente a quota 999,99 euro. L’obiettivo è incentivare la tracciabilità dei pagamenti. Un vero e proprio attacco dello Stato contro i furbetti evasori. Misure che scontento, allo stesso tempo, molte categorie di lavoratori. Ciò comporterà una riduzione progressiva, anno dopo anno, del denaro circolante. Qualunque cessione di soldi superiore ai 2mila e, poi ai mille euro, dovrà avvenire tramite canali tracciabili, cioè bancomat o carte di debito, assegni bancari e circolari, altri sistemi di pagamento tracciabile come, ad esempio, il bonifico.