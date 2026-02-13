Al via la prima edizione della Borsa di Studio intitolata a Carlotta Dessì. Premiati i Giovani Talenti del Giornalismo

La memoria di Carlotta Dessì continua a vivere. Palazzo Lombardia ha ospitato la cerimonia di premiazione della prima edizione della Borsa di studio "Carlotta Dessì", istituita in memoria della giornalista scomparsa prematuramente a 34 anni il 7 febbraio del 2024, nota per il suo talento, rigore e umanità. L'evento, intitolato Sfumature di glicine, ha visto la partecipazione del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha premiato i vincitori e celebrato l’impegno di Dessì per un’informazione autentica e di qualità.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, l'Assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, il Presidente della Fondazione Collegio della Guastalla, Antonio Viscomi, e i genitori di Carlotta, Orazina e Ignazio Dessì. Tra gli ospiti anche i membri della giuria, composta da giornalisti di spicco come Andrea Delogu, Alessandro Sallusti, Mario Giordano e Roberta Potasso, insieme ai consiglieri della Fondazione Collegio della Guastalla, Sonia Bedeschi e Stefano Lampertico.

Il progetto, promosso dalla Fondazione Collegio della Guastalla in collaborazione con Regione Lombardia e l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, intende trasmettere i valori di Carlotta Dessì, tra cui la passione per il giornalismo, l’attenzione alle persone fragili e il rispetto per la verità. Durante la cerimonia, Viscomi ha sottolineato l'importanza di continuare a far vivere l’esempio della giornalista attraverso il sostegno ai giovani reporter.

La Borsa di studio, rivolta agli studenti della Scuola di giornalismo “Walter Tobagi” di Milano, ha premiato Fabrizio Arena e Nina Fresia per il video Anfal, Storia di un genocidio, con un premio di 7.000 euro. Il premio per la Menzione d’onore è andato a Michela Cirillo e Giovanni Santarelli per il video Da donna a donna. Il Miglior Montaggio è stato vinto da Andrea Morana e Niccolò Marco Piemontesi per il video Fregatene, mentre il premio per la Miglior Narrazione è stato attribuito a Giacomo Candoni e Niccolò Poli per Street food. Infine, il premio per la Miglior Storia è stato assegnato a Mariarosa Maioli e Francesca Menna per il video Sua, realizzato in collaborazione con l'associazione "Senza veli sulla lingua".

L'evento è stato arricchito da un momento musicale curato dal maestro Enzo Consogno, con la partecipazione del Coro “Il Cerchio della Vita” e del solista

Emanuele Semino, accompagnati dai cori di Volpedo, Tortona, Garbagna e Sarezzano. La seconda edizione della Borsa di studio coinvolgerà gli studenti della Scuola di giornalismo dell’Università Cattolica di Milano.