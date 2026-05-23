Al via la prima edizione del premio culturale "Acqua Nocera Umbra": riconoscimenti a Tommaso Cerno e Gloria Peritone

Tommaso Cerno, Direttore de Il Giornale, e Gloria Peritore, campionessa di boxe e kickboxing e attivista contro la violenza sulle donne, sono stati i protagonisti della prima edizione del Premio culturale “Acqua Nocera Umbra”, promosso dal Gruppo SEM – Sorgenti Emiliane Modena e ospitato nella cornice del Castello di Solfagnano.

A Tommaso Cerno è stato conferito il Premio “Acqua Nocera Umbra – Effervescenza” per il contributo offerto al giornalismo italiano attraverso un percorso professionale caratterizzato da indipendenza, libertà di pensiero e capacità di stimolare il dibattito pubblico. A Gloria Peritore è stato consegnato il Premio “Acqua Nocera Umbra – Freschezza” per aver trasformato lo sport in uno strumento di crescita personale, empowerment e sensibilizzazione sociale, diventando un punto di riferimento soprattutto per le nuove generazioni.

Il Premio “Acqua Nocera Umbra” nasce con l’obiettivo di valorizzare personalità che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, rappresentano valori profondamente legati all’identità italiana, alla cultura del territorio e alla capacità di generare un impatto positivo nella società contemporanea.

“Con questo Premio vogliamo valorizzare non solo un marchio storico del Made in Italy, ma anche persone che attraverso il proprio lavoro rappresentano valori come autenticità, credibilità, energia e capacità di innovazione. Acqua Nocera Umbra è parte della storia industriale e culturale italiana e crediamo che oggi le imprese abbiano anche la responsabilità di promuovere cultura, territorio e identità”, ha dichiarato Claudio Turchi, Presidente del Gruppo SEM.

La serata ha rappresentato anche l’occasione per presentare ufficialmente la nuova bottiglia in vetro lavorato di Acqua Nocera Umbra – Fonte Angelica, progetto che si inserisce nel percorso di crescita e valorizzazione dello storico marchio umbro da parte del Gruppo SEM, oggi una delle realtà più dinamiche nel panorama italiano dell’estrazione e imbottigliamento di acque minerali naturali.

“Il lancio della nuova bottiglia e la nascita del Premio culturale rappresentano un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo SEM. Continuiamo a investire per rafforzare il valore dei nostri marchi storici, mantenendo forte il legame con i territori, con la sostenibilità e con quella tradizione italiana che da sempre rappresenta un elemento distintivo della nostra identità industriale”, ha dichiarato Matteo Marchi, Amministratore Delegato del Gruppo SEM.

Con sede principale a Vignola, nel distretto modenese, il Gruppo SEM ha sviluppato nel tempo una presenza nazionale e internazionale, mantenendo un forte legame con i territori di origine delle proprie fonti e con la tradizione industriale italiana. Un percorso che affonda le proprie radici anche nell’eredità del marchio Bisleri e nella visione imprenditoriale di Felice Bisleri, figura simbolo della capacità italiana di esportare eccellenze nel mondo.

Con il Premio culturale “Acqua Nocera Umbra”, il Gruppo SEM conferma così la

volontà di costruire un dialogo sempre più forte tra impresa, cultura e territorio, promuovendo iniziative capaci di valorizzare il patrimonio industriale italiano e le eccellenze che ne rappresentano l’identità nel mondo.