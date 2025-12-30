Il Tg1 si conferma leader dell'informazione: ascolti in crescita nel 2025

Il 2025 si chiude con la riconferma del Tg1 come punto di riferimento per l'informazione degli italiani e con il rafforzamento della sua leadership negli ascolti. In particolare, l’ascolto medio dell’edizione delle 20.00 – fino al 27 dicembre – è stato di 4 milioni e 186mila spettatori, con uno share del 24.4% e un incremento dello 0.8% rispetto al 2024. In termini di share, il dato è superiore di oltre il 4% rispetto ai risultati del principale competitor.

Ascolti ottimi anche per l'edizione delle 13:30, che negli scorsi dodici mesi ha registrato un ascolto medio del 25%, con 3 milioni e 93mila spettatori, un incremento dello 0.8% rispetto al 2024. Si solidifica, quindi, la controtendenza del Tg1, che in un calo generale della platea per i telegiornali registra ascolti in crescita.

Ascolti record, nel 2025, anche per i grandi eventi storici raccontati in diretta dal Tg1 come i funerali di Papa Francesco, seguiti da 4,6 milioni di spettatori, pari al 43,5% di share. Anche nei social, il risultato del Tg1 è particolarmente rilevante, con 34,3 milioni di Action e +278% vs.2024, e secondo profilo, dopo il Festival di Sanremo, in termini di engagement.