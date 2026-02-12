Effetto Giochi, tassisti delusi. Alberghi occupati all'85%

"Per noi non c'è lavoro, in questi giorni i posteggi sono più pieni del solito e ci sono pure due fiere in corso, Bit e Lineapelle. Le Olimpiadi invernali non hanno avuto nessun impatto sulla categoria, semmai più negativo che positivo". Il coordinatore dei tassisti di Unione Artigiani Pietro Gagliardi insieme agli altri colleghi dei sindacati e dei Radiotaxi ha chiesto ieri al Comune di stoppare il via libera ai turni liberi "perchè non servono a nulla e rischiano di appesantire posteggi e concorrenza". Ammette che "forse le aspettative erano diverse, non è un target di turismo adeguato al servizio taxi, alle gare vanno soprattutto famiglie che si spostano con i mezzi. E ci penalizza l'accordo con Stellantis" che ha messo a disposizione di Fondazione Milano Cortina auto per i viaggi di atleti, tecnici, staff. Secondo alcuni nei primi giorni, con i divieti per la sicurezza dei Capi di Stato e lo smart working diffuso, le corse sono crollate in media del 25%. Ma prima di sospendere i turni liberi l'assessore Arianna Censi (che non ha partecipato) chiede ai tassisti di supportare la richiesta fornendo più dati. Decisione rinviata ad oggi o ai prossimi giorni.

I conti si faranno alla fine, il bilancio dell'effetto Giochi in città per ora è in chiaroscuro. Positivo per i locali della Galleria, "le presenze olimpiche ci sono e, soprattutto, occupano i tavoli anche nel pomeriggio, orari in cui normalmente a febbraio abbiamo dei tempi morti - riferisce il presidente dell'associazione Il Salotto Pier Galli -. Cala un po' la domanda la sera tardi. Il primo bilancio tutto sommato è positivo, nulla di eclatante ma febbraio è di norma un mese freddo per il turismo e abbiamo più movimento. Tanti americani, canadesi, norvegesi. La speranza è che come nel post Expo apra la strada a nuovi arrivi nel prossimo futuro grazie al passaparola". Galli è anche consigliere Epam, l'associazione dei pubblici esercizi di Confcommercio, ammette che fuori dal centro-centro "i colleghi ne stanno beneficiando meno".

Capitolo hotel e affitti brevi. Maurizio Naro, presidente Apam (associazione albergatori milanesi) riferisce che l'occupazione media "è intorno all'85%. Registra il tutto esaurito o quasi chi aveva firmato da tempo un contratto con la Fondazione per accogliere la famiglia olimpica. Altri avevano scelto di tenersi liberi per il turismo generale e stanno avendo più difficoltà a riempirsi a certi prezzi. Nelle ultime settimane sono aumentati mediamente del 4-5%". Le prenotazioni per la seconda settimana dei Giochi "si stanno lentamente muovendo, speriamo di avere ulteriori arrivi nella fase delle finali, turisti Usa che oggi sono in altre località". Francesco Zorgno, presidente di Rescasa Lombardia (associazione turismo in appartamento) è soddisfatto, "normalmente il tasso di occupazione a febbraio è intorno al 50% e siamo al 70, quasi da tutto esaurito per i nostri trend. E non ci sono stati picchi tariffari, i gestori professionali hanno capito da tempo che con tariffe insensate le case restano vuote". Commenti più che positivi da parte di Matteo Sarzana, country manager Italia di Airbnb (che ha aperto "Casa Airbnb" in via Senato 14): "A Milano il mercato sta andando oltre le aspettative, è cresciuto a doppia cifra rispetto allo scorso anno e in particolare a febbraio. Due i fenomeni già osservati durante le Olimpiadi di Parigi: prenotazioni last minute e aumento dopo l'abbassamento dei prezzi dei biglietti per la Cerimonia. Fino a un mese fa i biglietti costavano 400 euro, nelle ultime settimane sono stati messi a 26 euro". Qui la maggior parte degli ospiti è italiana.

Contesta l'aumento della tassa di soggiorno in città: "É iniquo e rischia di penalizzare le famiglie con reddito medio. Chi affitta un monolocale o bilocale è stato equiparato a un hotel di lusso, la spesa di fatto è raddoppiata. Ci auguriamo sia legato ai Giochi e a fine marzo si torni alla normalità".