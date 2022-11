Elodie, Myss Keta, Kolors. Ora al cast di Sanremo mancano i Big "storici"

Si diceva che fosse la volta buona. Che, dopo l'arrivo di Elisa e Gianni Morandi in gara nell'ultima edizione, quest'anno al Festival di Sanremo sarebbero sbarcati altri super big che fino a pochi anni fa mai avrebbero pensato al Festival di Sanremo. Da Tiziano Ferro a Giorgia a Gianna Nannini, tanto per citare qualche nome.

Insomma, anche grazie a qualche voce fatta girare forse ad arte, il Festival sembrava destinato a tornare quello che era nei primi anni, ossia un campionato assoluto della canzone italiana con tutti sullo stesso piano: grandi, grandissimi ed esordienti. Per capirci, nel 1970 in gara c'erano gli strafamosi Caterina Caselli, Celentano e Bobby Solo ma pure lo sconosciuto Rosalino Cellamare in arte Ron e la sconosciuta Patty Pravo. Tutti a giocarsi la vittoria, almeno sulla carta. Invece, almeno stando a smentite e indiscrezioni, pare che il ritorno al futuro sia da rinviare. Tiziano Ferro non ci sarà. Giorgia pare neppure, la Nannini idem. Laura Pausini ha categoricamente escluso non solo la partecipazione in gara ma pure la presenza all'Ariston. Max Pezzali non sarà in gara né con Mauro Repetto (ossia 883) né con J-Ax. Tramontata, sembra, anche l'ipotesi Francesco Renga e Nek in coppia. Difficilissimo, se non da escludere, Raf. E Biagio Antonacci ha confermato che non se la sente e che, dopo trent'anni dall'ultima volta, non tornerà in gara. Non si hanno notizie di possibili partecipazioni dei cantautori storici tipo De Gregori o Venditti, ma sembrano proprio da escludere salvo clamorosi colpi di scena.

Però il cast dei 22 Big (cui si aggiungeranno i tre vincitori di Sanremo Giovani) è necessariamente quasi definito, visto che l'annuncio del cast è previsto tra il 2 e il 3 dicembre, ovviamente su Raiuno, naturalmente durante il Tg1 delle 20.

E, al momento, pare che nel cast siano molto probabili Elodie, Paola e Chiara, Ariete e Levante, mentre la presenza di Paola Turci sembra meno sicura di quanto fosse qualche settimana fa. Idem Cristina D'Avena che presenta un nuovo disco ma difficilmente sarà alla corte di Amadeus. Non ci sarà Ghali, che pure avrebbe voluto esserci, ma probabilmente sarà in gara Madame, che ha collaborato con lui nel brano Pare. Quasi certo Tananai, e ci mancherebbe visto il successo della scorsa edizione quando è arrivato ultimo con Sesso occasionale ma poi ha fatto il pieno di consensi e adesso, dopo la svolta cantautorale di Abissale, può davvero puntare al podio. E se Diodato non tornerà all'Ariston, potrebbero esserci Colapesce e Dimartino con un'altra musica leggerissima per giocarsi la vittoria mentre il sogno proibito Mannarino rimarrà tale (niente gara) così come Brunori Sas che, considerato da molti sicuro, ora sembra sempre più lontano dalla gara.

Chi invece potrebbe giocare il ruolo di vero outsider è Lazza che, essendo il best seller discografico dell'anno, questa volta è senza dubbio nel ruolo di «nuovo Rkomi». Un'altra possibile rivelazione al grande pubblico di Raiuno potrebbe essere Myss Keta che, dicono i bene informati, si è presentata con una coppia di produttori indipendenti e attende il via libera. Chi ce l'avrà sono i The Kolors, con un pezzo si dice molto radiofonico. Mentre è da escludere il ritorno in gara dei Pinguini Tattici Nucleari. Se ci aggiungete Sangiovanni e Il Pagante, il cast ha già una propria fisionomia. Anche senza i superbig che qualcuno si aspettava e che, prima o poi, arriveranno per forza.