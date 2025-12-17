Energie rinnovabili: una policy in continua evoluzione

Con l'obiettivo di orientare l'attività legislativa a supporto di una transizione del settore, che sia sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico, nel 2025 la Fondazione Pacta ha ulteriormente intensificato il proprio impegno. In quest'ottica, la Fondazione ha selezionato ed elaborato un insieme organico di proposte di policy, concepite per rispondere in modo sistemico alle principali esigenze del comparto.

Si tratta, ad esempio, di incentivi per l'autoconsumo e lo stoccaggio energetico negli scali aeroportuali nazionali, prevedendo il riconoscimento sperimentale di misure di sostegno agli investimenti in sistemi di accumulo elettrochimico di energia da fonti rinnovabili da parte delle società di gestione aeroportuale; di sostegno all'acquisto di carburante sostenibile per l'aviazione da parte delle imprese, volto a incentivare, oltre gli obblighi minimi previsti dal Regolamento ReFuelEU Aviation, la riduzione delle emissioni indirette (Scope 3) delle imprese italiane attraverso l'acquisto o il contributo all'acquisto di SAF per i viaggi di lavoro. Di riconversione elettrica dei mezzi aeroportuali, mediante contributi a favore di operatori di handling per investimenti effettuati per la riconversione elettrica della flotta dei mezzi circolanti sui sedimi aeroportuali, in modo da incentivare la riduzione delle emissioni climalteranti. E poi della promozione dell'intermodalità, promuovendo e sostenendo iniziative e programmi volti a favorire lo sviluppo di un sistema di trasporti intermodale, integrato e sostenibile, idoneo ad assicurare la piena connessione tra le principali modalità di trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale.

Dell'incremento del meccanismo delle quote gratuite ETS per l'aviazione (attualmente pari a 20 milioni), finalizzato a compensare parzialmente il differenziale di costo dei carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) rispetto al cherosene di origine fossile, nonché all'estensione del meccanismo oltre il 2030, in un'ottica di stabilità e sostegno agli investimenti di lungo periodo.

È la definizione di un quadro strategico complessivo che faciliti la produzione di Bio ed e-SAF, riducendo il rischio di investimento e accelerando la disponibilità sul mercato; Si tratta di introdurre un meccanismo di crescita più graduale e sostenibile degli obblighi SAF del ReFuelEU Aviation (invariati al 2% dal 2025 al 2029 per poi subire un netto incremento al 6% nel 2030).

E, ancora, dell'armonizzazione dei

meccanismi di compensazione e incentivazione delle riduzioni emissive, che includono l'utilizzo di crediti di carbonio generati da progetti agro-forestali idonei al sequestro di CO, sia nell'ambito di CORSIA sia dell'EU ETS.