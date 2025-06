"Aggiungi la tua email". Cosa significa e a cosa serve il nuovo messaggio di WhatsApp

Ascolta ora 00:00 00:00

Il team di sviluppo di WhatsApp continua a realizzare dei sistemi finalizzati a incrementare il livello di sicurezza per i propri utenti, e uno dei più recenti è la funzionalità che permette di collegare l'account con un indirizzo e-mail confermato. Si tratta di un procedimento che potrebbe consentire ai fruitori della celebre app di messaggistica istantanea targata Meta di recuperare il proprio profilo in situazioni di emergenza, come accade ad esempio in caso di furto o smarrimento dello smartphone o qualora per un motivo o per un altro non si possa essere in grado di ricevere i codici di verifica tramite messaggio o telefonata.

La funzione, che comunque non viene attivata di default né è obbligatoria, garantisce all'utente la totale riservatezza dell'indirizzo e-mail selezionato per il collegamento, dal momento che esso potrà essere utilizzato solo per motivi di sicurezza inerenti il recupero dell'account. Nel frattempo la piattaforma sta inviando a tutti un messaggio attraverso i propri canali ufficiali per rendere pubblica questa novità e spiegare la sua importanza: la bontà della comunicazione da parte di WhatsApp è attestata dalla spunta di verifica di colore blu. L'ufficialità dell'avviso è dunque chiaramente visibile grazie al badge blu che viene affiancato esclusivamente agli account verificati, una vera e propria necessità di questi tempi per contrastare il fenomeno del phishing, visto il proliferare di truffe online e di messaggi fasulli provenienti da profili fake in ogni ambito.

La procedura per beneficiare della nuova funzionalità di WhatsApp è rapida e semplice: è sufficiente aprire le "Impostazioni" dell'app di messaggistica istantanea, cliccare su "Account" e raggiungere la voce "Indirizzo e-mail". Una volta fatto ciò, è sufficiente inserire il dato richiesto, passare alla verifica della mail attraverso l'invio di un codice Otp sulla nuova casella di posta elettronica e infine confermare l'associazione. Al momento questa nuova funzionalità non risulta fruibile dalla versione Web di WhatsApp ma solo da quella mobile.

L'applicazione si arricchisce pertanto di un ulteriore elemento

di tutela, a breve distanza dall'introduzione del Pin di protezione per le chat: grazie alla verifica via mail e a quella a due passaggi il nostro account sarà ancora maggiormente blindato contro eventuali cyberattacchi.