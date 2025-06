WhatsApp sta mandando un avviso a tutti: cos'è il nuovo tasto per le chat di gruppo

Ascolta ora 00:00 00:00

In questi giorni WhatsApp sta inviando un nuovo messaggio ai suoi utenti per informarli di importanti novità. Siamo già al terzo messaggio in pochi giorni, e questo fa proprio pensare a un nuovo metodo di approccio. Dopo l'avviso sul nuovo PIN da utilizzare per proteggere la privacy delle chat e il rimando sulla crittografia end-to-end, gli sviluppatori dalla famosa app riportano l'attenzione sulle chat vocali nei gruppi.

La scelta di inviare dei messaggi agli utenti si ste rivelando molto utile, perché è un ottimo metodo di comunicazione diretta. Le persone apprendono le importanti novità in tempo reale, senza dover andare a cercare informazioni nel blog ufficiale. Del resto, serviva una via di comunicazione più veloce e lineare, dato che l'applicazione di messaggistica viene aggiornata molto spesso e a cadenza quasi settimanale.

In cosa consiste la nuova funzione per le chat di gruppo messa a punto da WhatsApp? Della novità è stato discusso anche nelle scorse settimane, quando il team della piattaforma ha presentato la funzione, chiamandola "Chat Vocale". Si tratta, in sostanza, di un nuovo gruppo. Grazie alla nuova funzione, sarà possibile avviare una chiamata vocale con tutti i componenti di un determinato gruppo presenti online. Non sarà una chiamata vera e propria, ma si rivelerà certamente utile. Il concetto è quello di una stanza virtuale in cui tutti i partecipanti possono esprimersi: la chat, ovviamente, rimane privata. Solo i membri del gruppo possono accedervi.

Graficamente si mostra come una semplice barra con i bordi stondati. Soltanto i membri del gruppo possono prendere visione del contenuto. La chat va a collocarsi nella zona terminale della chat. Per entrare a farne parte, bisogna prima cliccare sulla barra e poi aggiungersi alla conversazione. L'attivazione avviene entrando nella chat di gruppo, scorrendo verso la parte inferiore dello schermo e toccando il pulsante apposito. Una volta rilasciato il dito, comincia la conversazione.

La

novità si sta diffondendo molto rapidamente, dato che è stata rilasciata ufficialmente. Alcuni utenti potrebbero avere bisogno di aggiornare l'applicazione con l'ultima versione ufficiale, ossia la