Alexa, in arrivo la versione con intelligenza artificiale

Conto alla rovescia per la presentazione del nuovo assistente virtuale di Amazon: nelle prossime settimane è infatti atteso il lancio della versione aggiornata di Alexa, quella, per intenderci, che sarà dotata di intelligenza artificiale.

Secondo indiscrezioni raccolte da Reuters, infatti, l'azienda americana starebbe pianificando l'avvenimento in pompa magna entro la fine del mese di febbraio. A riprova dell'ipotesi avanzata dall'agenzia di stampa britannica, Amazon ha infatti inviato ai principali media e network l'invito per assistere a un evento non meglio precisato che si terrà a New York nella giornata di mercoledì 26 febbraio, e al quale prenderà parte anche Panos Panay, ovvero il responsabile del team dispositivi e servizi. Tutti questi indizi spingono quindi a pensare che l'avvenimento sia da mettere in relazione proprio con il lancio della versione più "intelligente" di Alexa che tutti aspettavano da tempo, ma che in realtà arriva con un considerevole ritardo rispetto ai suoi concorrenti sul mercato.

Quello che a tutti gli effetti si viene a configurare come il più consistente aggiornamento dell'assistente virtuale targato Amazon dell'ultimo decennio è atteso non solo dai milioni di utenti che già possiedono il dispositivo elettronico ma in particolar modo proprio dal colosso americano, che si augura di poter incassare una bella somma dalla vendita delle funzioni di Alexa tramite la propria proposta di abbonamento ai nuovi servizi. Considerando il fatto che in giro per il mondo ci sono circa 500 milioni di devices abilitati ai servizi dell'assistente virtuale di Amazon, è facile comprendere come la società attenda di poter monetizzare il più possibile dopo il suo investimento.

Per il momento, non essendo stata resa pubblica alcuna anteprima, non è possibile conoscere quali nuove funzionalità saranno disponibili per gli utenti: secondo alcuni rumors girati in rete, l'assistente virtuale "intelligente" sarà in grado di rispondere a più richieste contemporaneamente e sarà in grado di operare come agente AI, sostituendosi all'utente per eseguire alcuni specifici comandi che gli saranno impartiti.

Come noto, non ci sono solo vantaggi nel ricorrere all'intelligenza artificiale, specie in un utilizzo su

ampia scala: errori, fake news, risposte poco credibili o irreali sono spesso dietro l'angolo, ma ovviamente bisognerà attendere il lancio e i primi test per comprendere al meglio quali saranno i limiti della nuova Alexa.