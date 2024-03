Amazon, addio ai resi in 30 giorni: tempistiche dimezzate per questi prodotti

Tempi duri per chi acquista uno o più prodotti su Amazon e, per diversi motivi, intende restituirli: ogni consumatore dovrà sicuramente essere molto più veloce nel riconsegnare i pacchi alla multinazionale americana visto che sono cambiati i termini sulle politiche del reso che sono praticamente dimezzate, da 30 a 14 giorni, sui prodotti tech, ossia quelli multimediali ed elettronici. La nota è stata rilasciata dal colosso dell'e-commerce all'interno di un forum dei venditori tedeschi e diffuso a vari portali web che si occupano di tecnologia.

Le categorie in questione

" Per gli articoli acquistati a partire dal 25 marzo 2024, Amazon riduce il periodo di reso per i clienti da 30 a 14 giorni, a partire dal giorno di consegna del prodotto, nelle seguenti categorie: Fotocamera, Elettronica, Forniture per ufficio, Computer, Wireless, Videogiochi, musica e video/DVD", recita la nota sul forum in questione. Di questa nuova politica dei resi non fanno parte " i dispositivi Amazon e i prodotti Amazon Renewed" per i quali continuerà a essere in vigore il reso gratuito fino a 30 giorni. La multinazionale sottolinea che le nuove modifiche sui periodi di reso saranno visualizzate, in automatico, sulle pagine dei prodotti sotto la voce "dettagli" dove verranno indicate le nuove tempistiche.

Un mese di tolleranza

I consumatori, quindi, sono avvisati: fino al 24 marzo tutto rimarrà immutato secondo la normativa vigente (30 giorni per reso gratuito) ma dal giorno successivo si avranno soltanto due settimane. La stessa politica dei 14 giorni sarà applicata anche per soggetti terzi che vendono i loro prodotti su Amazon. Sul forum tedesco dove è stata lanciata la notizia, il colosso americano sottolinea anche che per garantire una transizione agevole i clienti potranno continuare a richiedere un reso "tramite il centro resi online tra il 25 marzo 2024 e il 25 aprile 2024 con una finestra di reso di 30 giorni" . Questo discorso cesserà definitivamente dal 25 aprile 2024 quando sarà impossibile chiedere un reso gratuito dopo 14 giorni dall'avvenuta consegna.

Cosa cambia per i clienti

Un duro colpo, quindi, per tutti i clienti che abitualmente acquistano un prodotto ed erano abituati a valutare con calma la possibilità di restituirlo: un portavoce di Amazon ha confermato a Dday l'avvenuta modifica sulle politiche di reso " per determinati prodotti di elettronica e multimediali" sottolineando che saranno continuati a essere offerti " resi gratuiti e convenienti sulla maggior parte dei prodotti consegnati in Italia" . E cosa succede se intendiamo restituire un prodotto scaduti i termini dei 14 giorni? Non sarà più gratis ma si applicheranno dei costi come stabilirà la multinazionale.

Il perché della stretta

Anche se il colosso dell'e-commerce non ha ufficialmente spiegato i motivi per questa scelta, si può facilmente intuire: sono molto numerosi i consumatori che utilizzano il prodotto acquistato fin verso la scadenza dei 30 giorni per poi restituirlo se non si è soddisfatti e acquistare un altro prodotto. In questo modo molti "furbetti" utilizzavano gratis svariate gamme di prodotti a costo zero: con 14 giorni di tempo sugli apparecchi elettronici sarà sicuramente più complicato. Non è detto, poi, che per venire incontro ai consumatori non scenda in campo l'Antitrust (si quello Ue che americano) che ha già multato salatamente Amazon per abuso di posizione dominante.