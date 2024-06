Apple Design Awards 2024, tutti i vincitori dei migliori Giochi ed App

Apple ha svelato i nomi dei vincitori degli annuali Apple Design Awards, premiando 14 app e altrettanti giochi. I nomi, provenienti da tutto il mondo, sono stati scelti per le loro eccezionali abilità tecniche, il talento nel design e la capacità di innovare. “ Quest’anno chi ha vinto ha dimostrato che le app consentono esperienze coinvolgenti ed emozionanti, e siamo entusiasti di rendere omaggio al loro lavoro e al loro ingegno in occasione della WWDC 2024 ”, ha spiegato Susan Prescott, Apple’s vice president of Worldwide Developer Relations.

Il WWDC 2024

Come anticipato dalla vice presidente la premiazione avverrà durante la Worldwide Developers Conference 2024 (WWDC) la conferenza mondiale dedicata agli sviluppatori, che quest'anno promette grandi sorprese. Da indiscrezioni, molto probabilmente si focalizzerà sui modi in cui l'azienda di Cupertino intende sfruttare l'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza dell'utente su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV.

Questa 35a edizione si terrà dal 10 al 14 giugno 2024. L'evento inaugurale che si terrà all'Apple Park di Cupertino alla presenza di una selezionata cerchia di sviluppatori, studenti e rappresentanti dei media, inizierà alle ore 10 di lunedì 10 giugno, ora della costa pacifica statunitense- le 19 ora italiana -ma potrà essere seguito anche in diretta streaming su Apple.com, sull'app Apple Developer, sul sito developer.apple.com, sull'app Apple TV e su YouTube.

La premiazione

In questa occasione, oltre a svelare tutte le novità, verranno premiati anche i vincitori degli Apple Design Award 2024 che sono stati divisi per categorie: divertimento, inclusione, innovazione, interazione, impatto sociale, grafica e, per la prima volta, spatial computing. Quarantadue i progetti finalisti, questi i vincitori.

Divertimento

A vincere per le App, Bears Gratitude, - sviluppato da Isuru Wanasinghe (Australia) - che mostra in maniera semplice come attuare un'auto-riflessione. L'app offre la possibilità di scrivere un diario dove appuntare le pratiche quotidiane di gratitudine.

A vincere per il Gioco, NYT Games, -sviluppato da The New York Times Company (Stati Uniti) - per aver ridisegnato il sistema di navigazione e ampliato il catalogo dei giochi già presenti, aggiungendone anche di nuovi.

Inclusione

A vincere per le App, oko, - sviluppato da AYES (Belgio)- che permette alle persone ipovedenti, attraverso segnali, informazioni tattili e suoni, di rispondere a molte esigenze di sicurezza, anche attraverso le tecnologie Apple VoiceOver e Font dinamico.

A vincere per il Gioco, Le avventure di Crayola, - sviluppato da Red Games Co. (Stati Uniti) - un gioco colorato che offre tante possibilità creative, dove si può dar vita a personaggi con diverse tonalità di pelle, abilità, corporature e identità di genere, personalizzando la propria narrazione.

Innovazione

A vincere per le App, Procreate Dreams - sviluppato da Procreate (Australia) - un incredibile strumento di progettazione che permette ad ogni utente di realizzare animazioni 2D sfruttando l'ampia e nota gamma di pennelli, gesti e movimenti del PencilKit nell’app Procreate originale.

A vincere per il Gioco, Lost in Play - sviluppato da Happy Juice Games (Israele) - offre un incantevole viaggio nell’immaginazione infantile, con rompicapi studiati nei dettagli e caratterizzati da personaggi accattivanti e divertenti minigiochi.

Interazione

A vincere per le App, Crouton -sviluppato da Devin Davies (Nuova Zelanda) - che offre agli utenti una modalità semplice per salvare ricette, creare liste della spesa e seguire passo per passo la preparazione dei piatti.

A vincere per il Gioco, Rytmos - sviluppato da Floppy Club (Danimarca) - una vera sfida a risolvere rompicapi creando percorsi attraverso semplici gesti di trascinamento e, dopo aver completato ogni livello, viene aggiunto un nuovo elemento a un brano in evoluzione.

Impatto Sociale

A vincere per le App, Gentler Streak Fitness Tracker - sviluppato da Gentler Stories (Slovenia) - che mira a migliorare lo stile di vita di ogni persona, usando promemoria motivanti e ottimistici, che tengono conto sia della forma fisica, sia del benessere mentale.

A vincere per il Gioco, The Wreck - sviluppato da The Pixel Hunt (Francia) - che segue la storia di Junon una scrittrice che improvvisamente deve recarsi in ospedale per prendere una decisione che cambierà la sua vita e avrà un forte impatto sulla sua famiglia.

Grafica

A vincere per le App, Rooms - sviluppato da Things, Inc. (Stati Uniti) - un foglio bianco su cui disegnare scene fantasiose, una piattaforma per giochi divertenti e uno spazio sociale in cui interagire con migliaia di creazioni di altri utenti.

A vincere per il Gioco, Lies of P -sviluppato da NEOWIZ (Corea del Sud) - un'avventura fantastica che reinventa una fiaba classica in cui un burattino robotico creato da Geppetto deve sopravvivere a una battaglia in una città tormentata, per trovare il proprio creatore.

Spatial computing

A vincere per le App, djay pro - DJ App & AI Mixer - sviluppato da algoriddim GmbH (Germania) - un modo completamente nuovo di interagire con la musica in un ambiente spaziale. Offre un suono ad alta definizione e infinite possibilità di mixaggio grazie a una straordinaria ingegnosità tecnica e all'immersività totale nel mondo sonoro.

A vincere per il