Apple porta in tribunale i produttori di frutta svizzeri

Apple difende la mela e porta in tribunale i produttori di frutta svizzeri. Ma c’è di più: secondo l’edizione britannica di Wired, il colosso creato da Steve Jobs starebbe facendo la guerra a tutte le entità che ricorrono all’immagine di una mela. Insomma, la mela deve potere richiamare soltanto un’azienda e ciò che le viene associato, perché la disputa potrebbe avere a che fare anche con i Beatles.

Una situazione concitata e caotica che, per il momento, ha incassato il favore preliminare del Tribunale federale di Losanna, la massima istanza giuridica elvetica, propenso a credere che l’immagine di una mela sia associata per antonomasia a tutto ciò che ruota attorno a Cupertino (dove Apple ha sede).

Apple e i produttori di frutta svizzeri

La Fruit-Union Suisse, l’unione dei produttori di frutta svizzeri, ha una storia lunga 111 anni ed è quindi molto antecedente ad Apple, i cui vagiti risalgono al 1976 (64 anni dopo). In tempi più recenti, nel 2011, ha cambiato il proprio logo scegliendo una mela rossa con all’interno una croce bianca che richiama la bandiera elvetica. E questo, secondo Apple, non si può fare.

Apple si è rivolta in prima istanza all’Istituto svizzero della proprietà intellettuale (Ipi) rivendicando i diritti dell’uso di una mela anche per i prodotti di intrattenimento quali musica, Dvd, film e video. Ed è proprio questo che fa pensare ai Beatles, di cui parleremo dopo.

Anche l’Ipi si è mostrato propenso a dare ragione ad Apple, evidenziando però che le immagini comuni (come quelle della frutta, per esempio) sono da intendere tali perché di pubblico dominio e vantarne la proprietà è tema complesso. Per questa ragione l’Ipi, a settembre del 2022 ha deciso di respingere la richiesta del colosso americano, il quale ha adito il Tribunale federale.

A Cupertino sostengono di essere titolari della registrazione internazionale dell’immagine di una mela e questo, in parole spicce, significa che la mela è cosa di Apple e di nessun altro al mondo.

La questione Beatles

La mela è sia il logo di Apple Inc, l’azienda che produce hardware, software e servizi ma anche di Apple Corp., azienda fondata dai Beatles nel 1968 e i cui diritti di immagine sono passati all’azienda di Cupertino nel 2007 dopo una battaglia legale durata anni e dalla quale Steve Jobs è uscito soltanto con un accordo tra le parti.

In attesa della decisione finale del Tribunale federale svizzero, il direttore della Fruit-Union Suisse raggiunto da Wired ha espresso perplessità e ottimismo. Da una parte Jimmy Mariéthoz si dice perplesso sull’eventualità che l’uso dell’immagine di una mela possa causare tanti problemi e, dall’altra parte, conta sulle capacità di giudizio delle autorità competenti perché la mela e le sue rappresentazioni iconografiche appartengono a tutti e non sono state inventate da Apple.