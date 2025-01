Arriva l'annuncio ufficiale: Nintendo svela Switch 2, ecco quando sarà disponibile

Ormai si aspettava solo la comunicazione ufficiale da parte dell'azienda giapponese, dopo mesi in cui erano circolati rumors e anticipazioni di vario genere: Nintendo Switch 2 è quasi pronta per il suo lancio sul mercato, anche se, come ampiamente previsto dai leak circolati sul web nell'ultimo periodo, non sono state fornite informazioni precise circa i tempi, il costo o i giochi che saranno disponibili fin da subito per gli appassionati della nuova consolle.

Le anticipazioni

Altre previsioni azzeccate sono state quelle relative al nome del dispositivo, che ha mantenuto il medesimo del suo predecessore, così come le caratteristiche del design, compresi Joy-Con e dock station. Nintendo ha comunque preferito non "sbottonarsi" troppo, limitandosi a diffondere in rete un filmato di poco più di 2 minuti, probabilmente con l'obiettivo di mantenere viva l'attesa tra gli utenti in vista del più esplicito Direct in calendario per il prossimo 2 aprile.

Potrebbe non essere indicativo neppure il "Mario Kart" che si vede sullo schermo della nuova consolle Nintendo, trattandosi di uno degli storici titoli di maggior successo dell'azienda giapponese. Non è escluso e sarebbe di certo un'ottima strategia, dato che la prima Switch uscì insieme a "Mario Kart 8 Deluxe", il quale non solo avrebbe contribuito a determinare un'impennata delle vendite del dispositivo fin dal suo debutto, ma sarebbe diventato il titolo di maggior successo della prima consolle ibrida targata Nintendo. Per contro, tuttavia, la prima Switch fu presentata a fine 2016 con un trailer in cui era possibile apprezzare "Super Mario Odissey", che non sarebbe comunque uscito prima di ottobre 2018, vale a dire 7 mesi dopo il lancio ufficiale della consolle. Ecco spiegato perché ci sono opinioni contrastanti tra gli appassionati circa questa eventualità.

Le prossime date

Quando arriverà il lancio? Di certo, basandoci sulla data del Direct è esclusa la fine di marzo, come avevano ipotizzato in tanti sul web, ma c'è un'altra data di cui tenere conto. Nintendo, infatti, ha spiegato che presenterà Switch 2 in grandi eventi ufficiali in tutto il mondo, con l'obiettivo di far toccare con mano la sua nuova consolle: per quanto concerne l'Italia, la "Nintendo Switch 2 Experience" si svolgerà a Milano tra il 25 e il 27 aprile prossimi. Per sperare di partecipare sarà necessario dotarsi di un account Nintendo gratuito e registrarsi dalle 15.00 di venerdì 17 gennaio alle 23.59 di domenica 26 gennaio.

Mettendo insieme i prossimi appuntamenti, è possibile ipotizzare che Switch 2 non arriverà sul mercato prima degli inizi di maggio, ma comunque non oltre giugno: quando si fa provare di persona un prodotto ai consumatori, in genere non ci si allontana troppo da quel momento per sfruttare il grande hype.

Retrocompatibilità

Ecco un'annosa questione a cui tanti appassionati tengono in modo particolare (chiedere ai delusi da Playstation): ci sarà retrocompatibilità coi giochi della prima Switch? "In linea di massima dovrebbe essere possibile giocare i vecchi titoli sulla nuova ibrida, ma Nintendo ha fatto sapere che potrebbero esserci problemi con alcuni videogames, riservandosi la possibilità di spiegare con maggiore precisione le eccezioni in futuro. Qualcuno ha ipotizzato che potrebbe trattarsi di tutti i titoli legati alla Camera IR di cui sono dotati i Joy-Con Switch ma che potrebbe non essere presente sui controllers della nuova arrivata.

Tutte le novità

I Joy-Con di Switch 2 saranno dotati presumibilmente di un aggancio magnetico e non più meccanico: su quello destro, sotto il pulsante "Home", compare un tasto misterioso su cui non sono state fornite anticipazioni. Esaminando il codice di Switch OS, tuttavia, alcuni esperti sono arrivati a formulare l'ipotesi secondo cui il pulsante sarebbe da ricollegare a funzioni multiplayer, fose per attivare le chat di gruppo online. Azzeccata anche la previsione del colore: prevale il nero, con minimi dettagli azzurri e arancioni per distinguere i due controllers. Crescono le loro dimensioni perché si incrementano anche quelle dello schermo: assemblata, la consolle mostra delle linee più morbide rispetto a quelle del suo predecessore.

Concentrandoci sul display, non sappiamo ancora se sarà LCD oppure OLED come riportano numerosi rumors, nè conosciamo le dimensioni: considerando i 6.2 pollici della prima e i 7 della OLED, si parla di una diagonale da 8.4 pollici. Switch OLED ha ispirato il kickstand posteriore, molto migliore rispetto a quello della prima consolle lanciata da Nintendo: sarà quindi robusto e consentirà di scegliere l'inclinazione preferita tra un'ampia gamma di soluzioni, ma occuperà solo la parte centrale del dispositivo elettronico

Per quanto concerne l'hardware, alcuni leaks parlano di un processore Arm Cortex-A78C a 8 core, di una GPU Nvidia Y239 Ampere (RTX Series 20) con 2048 CUDA core (sino a 4 TFLOPS in FP32) e di una RAM da 12 GB LPDDR5 o LPDDR5X, suddivisa in due banchi da 6 GB ciascuno.

Di recente sono stati anticipati i dettagli sulle prestazioni in modalità portatile e docked: per la prima si ipotizza una "potenza di 1,72 TFLOPs, GPU a 561 MHz, RAM a 2.133 MHz con larghezza di banda di 68,26 GB/s", per la seconda una "potenza di 3,09 TFLOPs, GPU a 1.007 MHz, RAM a 3.200 MHz con larghezza di banda di 102,40 GB/s".