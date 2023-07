Arriva Twitter Hiring, dedicato al mondo del lavoro: Musk farà concorrenza a LinkedIn

Twitter si prepara ad ampliare i propri orizzonti, decidendo di porre le basi per realizzare "Hiring", un progetto che si prefigge l'obiettivo di gestire il mondo del lavoro tramite il celebre social network di Elon Musk: con una premessa del genere, è ovvio che il primo e più importante concorrente sul mercato risulti essere LinkedIn. "Hiring", termine che si può tradurre con "assunzione", mostra quindi chiaramente fin dal suo nome quella che diventerà la prerogativa più importante: fornire uno spazio social su cui gestire le proposte di lavoro. È su questo che il team di sviluppo di Twitter starebbe dunque lavorando alacremente, andando così in un certo senso a fare concorrenza a chi, come LinkedIn, oggi sotto il controllo di Microsoft, già da tempo offre ai propri utenti un servizio del genere.

Probabile che, almeno per quanto concerne la fase di lancio e i primi passi in questo campo, Twitter Hiring scelga di coinvolgere esclusivamente le aziende e le società verificate, vale a dire quelle che hanno scelto di sottoscrivere un abbonamento per ottenere la spunta oro accanto al nome del proprio account.

Il primo portale a riferire la notizia è Search Engine Journal: stando allo screenshot riportato sul sito, le offerte di lavoro per le posizioni ricercate dall'azienda saranno messe a disposizione in primo piano e in modo chiaro a chiunque acceda al profilo Twitter della stessa. Le inserzioni saranno posizionate all'interno di riquadri singoli, uno per ciascuna posizione lavorativa ricercata dalla società, mostrati proprio poco sotto l'intestazione e la descrizione del profilo. Cliccando su ciascuno di essi, il diretto interessato verrà indirizzato automaticamente alla pagina in cui presentare la propria candidatura: si potrà trattare o del sito ufficiale della società in ricerca di nuovi collaboratori oppure sul portale di una terza parte dedicata.

La creazione di una funzione del genere da integrare su Twitter era stata anticipata dallo stesso Elon Musk, che aveva replicato positivamente alla proposta inviata da un utente del social, già dallo scorso mese di maggio. Ciò nonostante, tuttavia, dopo quel post non erano più arrivate notizie in merito a tale aggiornamento. Questo almeno fino alle scorse ore. A ulteriore riprova del fatto che il team di sviluppo sia già all'opera c'è anche la recente creazione del profilo ufficiale @TwitterHiring, nel quale per il momento non è stato comunque pubblicato alcun post. Tutti questi elementi fanno pensare a un lancio imminente di Twitter Hiring, anche se non ci sono comunicati ufficiali a riguardo.