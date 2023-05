Attenzione a questo bug su WhatsApp, l'app va in crash: ecco come risolvere

Attenzione ai bug che possono verificarsi su WhatsApp, che come molte altre piattaforme non è immune a simili problemi. Sul portale online hdblog.it viene proposto uno dei casi più recenti, un bug che sarebbe addirittura in grado di far crashare l'applicazione su Android.

Ci sarebbe infatti un particolare link in grado di mandare in tilt l'intera app, provocando non poche preoccupazioni fra i fruitori del servizio di messaggistica istantanea: si tratta dell'URL wa.me/settings. Il link dovrebbe portare alla pagina in cui sono presenti le impostazioni della piattaforma, e invece rischia di mandare in crash l'intera app. Per fortuna esistono dei rimedi.

Come risolvere il bug

Andando sul link wa.me/settings si rischia di incorrere in problemi, perché l'applicazione di WhatsApp si chiude improvvisamente e anche se la chat viene riaperta, questa continua a presentare l'errore. Il bug, come precisato da hdblog.it, colpisce anche la versione Business di WhatsApp.

Cosa fare? Come risolvere il problema? Per fortuna pare esserci una soluzione. Per prima cosa, ora che la notizia si sta diffondendo, gli utenti della piattaforma di messaggistica instantanea sono avvisati: meglio non aprire quella chat in cui compare l'indirizzo segnalato (wa.me/settings). Nel caso in cui questo accada comunque, con conseguente crash dell'applicazione, allora un metodo da seguire potrebbe essere quello di accedere all'app di WhatsApp tramite versione web, così da poter cancellare il messaggio che ha provocato l'errore. Una volta fatto questo, infatti, l'errore non dovrebbe più ricomparire.

È molto probabile, infine, che sia la stessa Meta a risolvere, ora che il problema è stato segnalato, provvedendo a rilasciare al più presto un aggiornamento che vada a risolvere il bug una volta per tutte. Il bug, fanno sapere gli esperti, riguarda solo WhatsApp per Android.

I precedenti

Un problema simile era stato riscontrato anche nel lontano 2018: la digitazione di un carattere indiano in lingua telugu era stato sufficiente a far impazzire tutta quanta l'applicazione, così come il sistema operativo iOS 11. Persino la Springboard aveva subito un crash.

Chiaramente si era trattato di un fenomeno più di nicchia, dato che stiamo parlando di un particolare carattere indiano. Bastava però digitarlo su WhatsApp per far andare in tilt l'applicazione e non solo. Coinvolte furono anche Gmail, Messenger e Twitter. Fu un bug davvero molto grave, e in quel caso la soluzione suggerita era stata quella di farsi inviare un messaggio con del "testo generico" e poi cancellare la conversazione.