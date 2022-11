Black Friday 2022, ecco come creare le liste desideri su Amazon

Il Black Friday come lo conosciamo oggi ha cominciato a diffondersi durante gli anni Ottanta del secolo scorso, ovviamente soltanto nei negozi fisici. Con il passare degli anni ha attecchito sempre più conquistando le piattaforme di vendita online e coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone.

Allo stesso modo, il Black Friday cambia faccia: non più soltanto un giorno o una manciata di ore di vendite promozionali, ma periodi di varia lunghezza (anche settimane) durante i quali concludere buoni affari.

Amazon è diventata la protagonista del Black Friday e, proprio in virtù della sua egemonia, vale la pena spendere due parole sulle liste desideri.

A cosa serve la lista dei desideri su Amazon

Una lista dei desideri, chiamata anche con il suo più diffuso nome inglese, ossia wishlist, è un elenco nel quale ognuno può inserire i prodotti che più lo aggradano e, oltre a renderli reperibili con maggiore facilità perché non occorre più cercarli sul sito Amazon, permette di monitorarne i prezzi.

La lista dei desideri ha anche un’altra utilità. Può essere privata e quindi visibile solo a chi la allestisce, può essere condivisa e quindi accessibile a chiunque ne ricevesse il link, oppure pubblica ossia visibile a chiunque visualizzasse il profilo Amazon di chi l’ha creata. Le wishlist condivise e quelle pubbliche sono l’ evoluzione 2.0 della lista nozze, quell’elenco di regali composto dagli sposi a cui gli invitati possono attingere per essere certi di acquisti a loro graditi.

Una wishilist pubblica o condivisa può essere inviata via mail, pubblicata su Facebook oppure – per chi ne possiede uno – inserita in un sito web o in un blog.

Come funzionano le liste desideri

Le liste dei desideri non vanno sottovalutate, perché pratiche al di là del fatto che permettono di monitorare il prezzo dei prodotti che si reputano interessanti.

Supponiamo che Sergio Rossi abbia creato una lista pubblica o condivisa in occasione del proprio compleanno, per dare modo ai suoi amici e parenti di fargli regali davvero utili e che possano piacergli.

C’è la possibilità di selezionare il campo Non rovinarmi la sorpresa, opzione utile affinché Sergio Rossi non sappia cosa gli è eventualmente già stato regalato attingendo dalla wishlist che ha preparato. Se qualcun altro dovesse scegliere il medesimo regalo Amazon gli comunicherebbe di optare per un altro dono, perché quello selezionato è già stato acquistato.

Quando una lista desideri non è più utile può essere cancellata richiamandola dal menu Account e liste posto in alto a destra, scegliendola tra quelle create ed elencate nella parte sinistra del browser e poi, selezionando il menù Altro visibile in alto a destra, scegliere Elimina lista nella finestra che si apre. Allo stesso modo, dopo avere richiamato una wishlist, è possibile cambiarne lo stato da pubblica (o condivisa) a privata.

Dove si trova la lista desideri Amazon

Per creare una lista desideri è necessario essere registrati ad Amazon, cosa che si può fare gratuitamente a questo indirizzo.

Una volta effettuato l’accesso al sito Amazon e avere individuato un prodotto di proprio gradimento, si può aggiungere a una lista cliccando sul campo grigio riportato nell’immagine sopra, proprio sotto al pulsante arancio Acquista ora.

L’app per dispositivi mobili (obiettivamente un po’ più caotica) non ha un tasto apposito ma un link testuale sempre posizionato sotto il pulsante Acquista ora. Dopo avere cliccato sul link Aggiungi a una lista occorre scegliere in quale wishlist inserire il prodotto scelto.

Come detto in precedenza, per accedere alle liste create, occorre cliccare in alto a destra nel browser, dove appare la voce Account e liste. Da dispostivo mobile occorre cliccare sull’icona che richiama la figura di un uomo posta in basso allo schermo e poi sul pulsante grigio La tua lista desideri visibile nella parte alta del display.

Perché creare la lista desideri prima del Black Friday

I motivi sono di diversa natura. Prima di tutto se si inserisce un prodotto in una lista prima che inizi il periodo promozionale, si può essere certi che sia davvero oggetto di sconti effettivi, giacché un calo di prezzo viene riportato nella scheda del prodotto inserito in una wishlist.

Inoltre, come già detto, una lista dei desideri organizzata prima del Black Friday e condivisa può dare modo alle persone care di provvedere agli acquisti natalizi spendendo meno e dando loro la certezza di avere fatto una scelta gradita.

Inoltre, e questo esula dal Black Friday, può capitare che un prodotto desiderato sia esaurito. Se lo si è aggiunto alla lista dei desideri sarà possibile sapere a colpo d'occhio quando dovesse diventare nuovamente disponibile.