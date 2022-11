Quali bonus usare per fare affaroni durante il Black Friday

Il Black Friday è un periodo di durata variabile durante il quale vengono proposte offerte ai consumatori. Benché per antonomasia in tempi recenti venga associato ad Amazon, oggi aderiscono al Black Friday una moltitudine di piattaforme ecommerce e di negozi fisici.

Riuscire ad abbinare le vendite promozionali ai bonus attualmente messi a disposizione del governo non è soltanto questione di risparmio, permette persino di ridisegnare le proprie strategie di economia familiare, per esempio acquistando dei condizionatori di alta fascia energetica il cui prezzo pieno può mettere in crisi i budget dei consumatori.

Bonus condizionatori

È un bonus a suo modo “ibrido”, consente infatti detrazioni dal 50% al 65% a seconda dell’intervento in cui è inserito. Se si tratta della ristrutturazione di una casa ci si può avvalere del bonus mobili al 50%, se rientra in un intervento di efficientamento energetico si può ricorrere all’Ecobonus, che prevede una detrazione del 65% e che copre anche la sostituzione di un vecchio condizionatore con uno a pompa di calore, utile sia per riscaldare sia per raffreddare la casa.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Il bonus mobili ed elettrodomestici permette una detrazione del 50% per una spesa fino a 10mila euro. Rientrano tra gli elettrodomestici ammissibili quelli che migliorano la classe energetica di un immobile, quindi, come specifica l’Agenzia delle entrate a titolo di esempio, forni di classe energetica A, lavatrici non inferiori alla classe E o frigoriferi e congelatori almeno di classe F.

Bonus cultura e Carta docente

Chi è nato nel 2003 e i docenti possono gettarsi a capofitto nelle offerte culturali sia online sia nei negozi fisici.

Entrambi i bonus hanno un valore di 500 euro e permettono di acquistare libri, musica, corsi di formazione, accessi a teatri, cinema ed eventi culturali in genere. Sebbene con diverse limitazioni – per esempio non si possono usare per comprare smartphone - la Carta docente può essere usata anche per comprare dell’hardware (computer fissi o portatili, e-book reader, eccetera).

Entrambe le platee possono godere di un’ampia varietà di offerte proposte dagli attori dell’editoria e dalla grande distribuzione generalista.

Bonus trasporti

Il Black Friday può fare venire la voglia di muoversi in città per scovare le migliori offerte e, anche in vista delle festività natalizie, gironzolare per negozi diventa un rituale. Può essere più piacevole se si può omettere di preoccuparsi dell’annoso problema dei parcheggi. Per lasciare l’automobile a casa e spostarsi con i mezzi pubblici c’è il Bonus trasporti, un contributo fino a 60 euro che può essere chiesto fino alla fine del 2022 e copre gli abbonamenti (non solo annuali ma anche mensili) dei mezzi pubblici.

Attenti alle trappole

Per onestà è bene sottolineare che molti commercianti hanno atteggiamenti ligi ed etici. Tuttavia, in previsione di fare guadagni succulenti, qualche furbetto tende a millantare sconti inesistenti magari gonfiando i prezzi prima di applicare un ribasso promozionale. Ci sono alcuni accorgimenti per limitare il rischio di prendere cantonate. Il primo è quello di non cedere a un’offerta che appare allettante senza prima essersi documentati sulle politiche di prezzo adottate dalla concorrenza. Spendere qualche minuto sul web può coincidere con un risparmio di denaro.