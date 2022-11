Black Friday 2022: le maxi offerte di oggi selezionate per voi

Il Black Friday 2022 è finalmente arrivato e le offerte tra cui scegliere sono davvero imperdibili. Per chi ama fare shopping online, ma anche per chi non ha mai provato ma desidera concedersi finalmente qualche sfizio o portarsi avanti con i regali di Natale, Amazon propone sconti e promozioni su una vastissima scelta di prodotti.

Dalla tecnologia ai prodotti per il benessere e la cura della persona, dai giochi agli articoli per la casa e per il fai da te: ecco una selezione di maxi offerte che permettono di approfittare oggi stesso delle migliori occasioni messe a disposizione sullo shop online, all’insegna della comodità e del risparmio.

FIFA 23 Standard Edition PS4

Un vero cult per gli appassionati di PS4, FIFA 23 Standard Edition permette di giocare i più importanti tornei calcistici, con la FIFA World Cup™ maschile e femminile. È possibile esprimersi in campo con VOLTA FOOTBALL e Pro Club, con nuovi livelli di personalizzazione e un gameplay migliorato nelle strade e negli stadi. Ci sono oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre, oltre 100 stadi e più di 30 tornei, comprese la UEFA Champions League, la Premier League e le nuove Barclays FA Women's Super League e D1 Arkema francese. Guarda l’offerta su Amazon.

Samsung Smart TV 55" QLED 4K Q65B

Samsung Smart TV 55" QLED 4K Q65B è compatibile con Alexa e Google Assistant. Grazie alla tecnologia Ultra HD Dimming, inoltre, garantisce un controllo più accurato del pannello per avere contrasti migliori e immagini più nitide rispetto al modello base Q60B. Con Object Tracking Sound Lite, inoltre, è possibile fruire di suono ancora più dinamico: l’audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore offre un’esperienza sonora del tutto immersiva. La Smart TV è predisposta a ricevere il nuovo digitale terrestre 2.0, senza bisogno di decoder. Guarda l’offerta su Amazon.

Huawei FreeBuds 4i auricolari wireless

Gli auricolari wireless Huawei FreeBuds 4i vantano un sistema a doppio microfono dotato di un design a fessura, per ridurre efficacemente il rumore del vento esterno. Si caratterizzano per l'esclusiva tecnologia beamforming, combinata con la tecnologia AI di riduzione del rumore. Il device può riprodurre musica fino a 10 ore consecutive con una carica completa. Il driver dinamico da 10 mm e il sensibile diaframma realizzato in polimero, inoltre, garantiscono sinfonie armoniose, voci chiare, bassi incisivi e un suono finemente bilanciato. Guarda l’offerta su Amazon.

Braun Silk-épil 9 Flex epilatore massaggiante

Braun Silk-épil 9 Flex è l’epilatore elettrico dotato di accessorio massaggiante e di una testina completamente flessibile, per una rimozione dei peli senza sforzo. Le pinzette con tecnologia MicroGrip lasciano la pelle liscia per settimane, mentre l’impugnatura ergonomica con presa antiscivolo è perfetta per la depilazione sotto la doccia. Grazie alla tecnologia SensoSmart, infatti, l’epilatore può essere utilizzato anche sotto l’acqua. Guarda l’offerta su Amazon.

Polti Vaporetto SV440 Double

Versatile e pratico, Polti Vaporetto SV440 Double è la scopa vapore dotata di doppia funzione che permette una pulizia veloce senza detersivi. Grazie al filtro anticalcare integrato si può utilizzare con semplice acqua di rubinetto, preservando l'efficienza del prodotto. Il pratico dispenser nella spazzola Vaporforce permette di deodorare la casa durante la pulizia. Adatta a tutti i pavimenti, la scopa vapore è dotata di 11 accessori diversi. Guarda l’offerta su Amazon.

Digitnow! Giradischi bluetooth

Il giradischi bluetooth Digitnow! permette di riprodurre gli album in vinile garantendo un’ottima qualità del suono. Compatibile con bluetooth, scheda SD e USB, permette di riprodurre musica su altri dispositivi selezionando tra 3 velocità diverse (33,45,78 RPM). Dotato di altoparlanti stereo integrati, è un accessorio perfetto per gli appassionati di vinili. Guarda l’offerta su Amazon.

L'allegro chirurgo Hasbro

L’allegro chirurgo Hasbro è un vero e proprio cult, annoverato tra i giochi in scatola più amati e diffusi. La sfida proposta è quella di calarsi nel ruolo di medico munendosi di pinzette, evitando tuttavia di far scattare l’allarme. Comprende 13 pezzi separati, mentre il naso si illumina quando le pinzette toccano i bordi della figura. È possibile giocare da soli o in compagnia. Guarda l’offerta su Amazon.

Crema viso antirughe Kleem Organics

Perfetta per lui e per lei, la crema viso antirughe Kleem Organics contiene ingredienti bio attivi come retinolo, collagene e acido ialuronico puro. Eletta miglior crema idratante viso, collo e decolletè da Cosmopolitan Italia, va oltre l'idratazione e offre un mix innovativo di ingredienti che riducono la comparsa di linee sottili, rughe, macchie della pelle. Guarda l’offerta su Amazon.

Trapano avvitatore Einhell Te-Cd 18/50

Grazie alle 1800 rivoluzioni al minuto, il trapano avvitatore a percussione senza fili Einhell Te-Cd 18/50 è un valido alleato per il fai da te. Guarda l’offerta su Amazon.

Spazzola per animali ACE2ACE

ACE2ACE è la spazzola per animali facile da usare e utile per avere una casa sempre pulita, rimuovendo facilmente ogni singolo pelo lasciato dagli amici a quattro zampe su divani in velluto, cuscini, plaid, tappeti, scale con moquette, letti e coperte di lana. Si adatta a diverse tipologie di superficie. Guarda l’offerta su Amazon.

