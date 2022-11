Amazon Black Friday: sconti su kit e strumenti per (misurare) la salute

Siete alla ricerca di qualche prodotto utile per la salute personale, ma non volete spendere troppo? Niente paura, le offerte del Black Friday di Amazon sono la risposta perfetta per le necessità del quotidiano. Dal misuratore di pressione più tecnologico al set per la padicure fai da te, passando per il kit da pronto soccorso domestico. Una serie di must have davvero impossibili da perdere, utilissimi per il benessere del proprio corpo e dei propri cari. Benefici innegabili anche per il portafoglio, grazie alle offerte vantaggiose del momento. Prodotti importanti e necessari, ma anche idee regalo. Scopriamo insieme quelle più interessanti.

Misuratore di pressione

Ecco il misuratore di pressione professionale di Aile perfetto per il braccio, in grado di rilevare la pressione sanguigna e il battito cardiaco. Tecnologia avanzata e immediata, per un articolo facile da utilizzare semplicemente premendo un tasto. Dal design elegante e dal formato ridotto, è in grado di memorizzare fino a 198 letture per due persone differenti. Il misuratore di pressione sanguigna con bracciale può essere utilizzato con o senza cavo di alimentazione micro- USB, aggiungendo grande praticità e portabilità. Acquista il prodotto in offerta a 18,52 euro su Amazon.

Bilancia pesapersone

Un articolo utilissimo per monitorare il peso corporeo, ecco la bilancia pesapersone Renpho in grado di monitorare la composizione corporea del corpo per una visione olistica della salute. Tiene traccia di numerosi elementi tra cui peso, BMI, grasso corporeo, massa magra, grasso sottocutaneo, grasso viscerale, acqua corporea, muscolo scheletrico, massa muscolare, massa ossea, proteine, BMR ed età metabolica. Inoltre si può sincronizzare con l'app del fitness, mantenendo sotto controllo la salute personale, monitorandone l'evoluzione ed eventuali cambiamenti. Acquista il prodotto in offerta a 24,99 euro su Amazon.

Massaggiatore cervicale e collo

Un'idea utile per il benessere del collo e della cervicale, è il massaggiatore della Renpho per uso domestico rivestito in pelle PU e tessuto traspirante, che non assorbe l'acqua e di facile detersione. Le testine con tampone per il massaggio si muovono a destra e sinistra così da non premere sulla parte indolenzita, mentre l'effetto termico dona benessere rilassando l'area. Un massaggio di puro comfort grazie al manicotto copri macchina e alla cintura con impugnatura. Acquista il prodotto in offerta a 49,95 euro su Amazon.

Kit pedicure elettrico

A corrente o batteria il kit per pedicure di Mycarbon è l'idea perfetta per la cura e la salute dei piedi, grazie alla presenza di tre rulli con grana differente e una spazzola. La luce LED presente sullo strumento rende più facili le operazioni, mentre il dispositivo meccanico di sicurezza blocca il movimento in caso di pressione eccessiva. Ergonomico, facile da impugnare, il prodotto può sfruttare due velocità di movimento, con praticità di utilizzo. Acquista il prodotto in offerta a 22,09 euro su Amazon.

Solette ortopediche

I plantari di Larsaro sono l'ideale per migliorare la riduzione del piede e dell'arco plantare, attenuando il dolore e alleviando la pressione, in particolare in presenza di alcune condizioni quali i piedi piatti, il piede diabetico, fascite plantare ma anche miosite del tendine di Achille e dolore al piede. Il design particolare delle solette stimola il benessere del piede e del tallone, proteggendolo anche durante le azioni dinamiche. Corregge inoltre gli schemi scorretti legati alla camminata, all'appoggio e ridistribuisce adeguatamente il peso. Acquista il prodotto in offerta a 19,05 euro su Amazon.

Arnica per cavalli a utilizzo umano

L'ideale per contrastare tensioni e dolori, è l'arnica per cavalli a uso umano con formula potenziata della Pharmalife con arnica 97%, artiglio del diavolo, canfora e timo. Utile per un effetto analgesico, sgonfiante, antisettico, lenitivo, antinfiammatorio e per un sollievo immediato. Eccellente per massaggi, sport, ematomi, strappi, dolori muscolari, per recuperare il benessere di muscoli e ossa. Acquista il prodotto in offerta a 23,11 euro su Amazon.

Saturimetro professionale

Il pulsossimetro da dito di Idoit monitora la saturazione e concentrazione di ossigeno nel sangue, un parametro fisiologico importante del ciclo respiratorio. Valuta contemporaneamente anche la frequenza del polso, inerente a quella cardiaca, e l'indice di perfusione. Ideale per un controllo quotidiano, grazie al design di alta qualità. Acquista il prodotto in offerta a 17,94 euro su Amazon.

Kit per test DNA

Per scoprire le proprie origini geografiche e il percorso dei propri avi ecco il kit per il test del DNA di MyHeritage. Di facile utilizzo grazie alla presenza di un tampone per guancia, la possibilità di confrontare i dati con un database mondiale nel massimo della riservatezza. Il kit offre risultati dettagliati e una copertura su 42 etnie, 2.114 regioni geografiche, con risultati forniti tramite un'esperienza divertente e animata. Acquista il prodotto in offerta a 49,00 euro su Amazon.

Occhiali da lettura

Occhiali da lettura con effetto anti luce blu e riduzione dell'affaticamento degli occhi, in particolare durante l'utilizzo del computer, dello smartphone, della TV e molto altro. Dall'elegante stile vintage gli occhiali di Zenottic sono un prodotto perfetto per donna e uomo, ma anche molto resistente grazie alla montatura in PC. Per una protezione e cura totale degli occhi. Acquista il prodotto in offerta a 11,99 euro su Amazon.

Kit di pronto soccorso

Piccolo, comodo da trasportare, compatto grazie alla custodia rigida, è il kit per il pronto soccorso di Honyao. Aggiornato e comprensivo di maschera di salvataggio CPR, coperta termica di emergenza, batuffolo di cotone, intonaco adesivo per naso, pad per gli occhi, bande elastiche, con una lista ricca e corposa composta da 200 articoli e 30 tipi di prodotti per la cura e l'emergenza. Acquista il prodotto in offerta a 19,19 euro su Amazon.

Leggi anche - Facciamo scorta! Tanti prodotti in formato maxi scontati per il Black Friday Amazon