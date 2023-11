Black Friday, offerte selezionate di oggi: maxi scorte per la casa e persona

Ci sono tanti piccoli grandi prodotti che concorrono alla quotidianità di ognuno. E con il Black Friday si possono fare abbondanti scorte di prodotti non deperibili che tornano utili: si acquistano in sconto e si mettono da parte per utilizzarli al momento opportuno.

Oltre al fatto che, a livello ideale, dovrebbero essere merci che una persona utilizza sempre o per un determinato periodo, si tratta di:

prodotti per la cura della casa , per esempio in termini di pulizia e igiene, oltre che ordine e organizzazione;

, per esempio in termini di pulizia e igiene, oltre che ordine e organizzazione; cura della persona e dei bebè , come pannolini ma anche carta igienica, dentifricio e bagnoschiuma;

, come pannolini ma anche carta igienica, dentifricio e bagnoschiuma; prodotti per la cucina , come carta forno e piatti usa e getta;

, come carta forno e piatti usa e getta; prodotti per il tempo libero, come l’intrattenimento, la scrittura o altro.

Tutti i prodotti qui elencati rispondono a questi criteri e si trovano scontati su Amazon.

Cura della casa

Swiffer panni catturapolvere

Quando si spolvera l’importante è non liberare sporco volatile, che altrimenti va a posarsi in altri punti della casa. Si può evitare il fenomeno con i panni catturapolvere Swiffer - in una comoda confezione da 120 - che possono essere usati per qualunque superficie e catturano anche i peli di animali. Per gli amanti dell’ambiente: sono costituiti in gran parte da fibre riciclate.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Napisan additivo disinfettante

Per igienizzare i propri capi, si ha necessità di prodotti appositi, come l’additivo disinfettante per lavatrice Napisan, che manda via batteri e cattivi odori dai tessuti. La confezione complente 8 flaconi da un litro l’una.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Foxy Cartapaglia

I rotoli asciugatutto sono sempre utili per ripulire contingenze fluide che possono capitare. Cartapaglia Foxy è un prodotto ecosostenibile (in carta riciclata ottenuta con energie rinnovabili) e naturalmente l’assorbenza è garantita. La confezione contiene ben 28 rotoli per uso quotidiano.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Angelcare ricarica per Maialino Foppapedretti

Quando c’è un neonato in casa, il mangiapannolini è un bisogno: li si possono stipare i pannolini sporchi di un’intera giornata senza preoccuparsi degli odori. Ma i mangiapannolini vogliono l’utilizzo di sacchetti appositi: per chi possiede un Maialino Foppapedretti, ci sono appunto delle ricariche Angelcare, qui in maxiscorta da 3 blister. Ogni sacchetto può contenere fino a 180 pannolini e si utilizzano in maniera molto semplice.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Fairy Platinum

Per chi usa la lavastoviglie c’è invece il detersivo in pastiglie con brillantante Fairy Platinum con sistema di prelavaggio integrato. Sono al profumo di limone e la confezione contiene 176 capsule, che agiscono velocemente ed efficacemente.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Cura della persona e bebè

Pampers Baby Dry Mutandino

Il processo di spannolinamento è sempre un grosso problema per molte famiglie, ma con i Pampers Baby Dry Mutandino si riesce a ricorrere a questa fase di transizione - tra i pannolini e le mutandine tradizionali in stoffa - in maniera “indolore” e senza grossi crucci. È una maxi scorta da 138 pannolini e in omaggio c’è anche un mese di palestra online Fitprime, così le neo-mamme possono fare un po’ di esercizio con i propri bebè al fianco.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Foxy Cotton

Se c’è un oggetto che è imprescindibile in tutte le case è la carta igienica, preferibilmente morbida e con tanti veli. La carta igienica Foxy Cotton ha 5 veli, è fatta con vere fibre di cotone e la confezione è riciclabile. Nel mega-pacco ci sono 56 rotoli.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Dentifricio Az e Oral-B

Tanti dentifrici per tutti i gusti e tutte le esigenze di famiglia. Con la confezione da 6 di dentifricio Az 3DWhite Illuminate Express e 6 di dentifricio Oral-B Pro Expert si può scegliere tra azione sbiancante e protezione a lungo termine. Il tutto all’aroma di menta.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Borotalco bagnodoccia

Che si preferisca la vasca da bagno o la doccia poco importa: con il bagnodoccia Borotalco si è sempre puliti, profumati al muschio bianco e rinfrescati con un prodotto dermatologicamente testato che rispetta il pH della pelle. E la confezione è in plastica riciclata. La confezione contiene 4 flaconi da 600 millilitri.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Altri prodotti in maxi formato

Cuki piatti fondi

Quando si fanno le feste in famiglia o con gli amici, o si organizzano dei barbecue o delle scampagnate, tornano utili i piatti usa e getta. Come i piatti fondi Cuki in cartoncino biodegradabile e computabile, che ben si sposano con tutti i tipi di alimenti. Nella confezione sono compresi 75 piatti. Si possono usare anche nel microonde.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Varta pile

In casa ci sono tantissimi strumenti che funzionano con le pile, dagli orologi da parete ai telecomandi, fino ai giochi per bambini: con le pile alcaline Varta formato AA da 1,5 volt non si resta mai “a secco”. E in più si tratta di un prodotto collaudato che viene da un marchio di lunga tradizione in quest’ambito.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Bic Megatubo

Per scrivere, per colorare o anche per giocare. L’assortimento di penne che si trova nel Bic Megatubo è tanta e tale che ci si può sbizzarrire. All’interno si trovano 20 penne a sfera in colori assortiti, tra cui anche alcuni fluorescenti. Perfette per i bimbi che vogliono imparare giocando ma anche per gli adulti che vogliono dare un po’ di colore agli appunti personali di lavoro.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Imballaggi2000

Insieme alle penne serve anche abbondante carta: in questa confezione di risme Imballaggi2000 sono comprese 5 risme contenenti ognuna 500 fogli di alta qualità. Vanno bene sia per le fotocopie che per la stampante ma anche per prendere appunti o fare schizzi. Sono in formato A4.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Cuki carta forno

Chi si diletta in cucina non si può perdere la maxi-scorta ci carta forno antiaderente goffrata Cuki, dalle dimensioni ampie e adatte a tutti i tipi di utilizzi, sia per ricette dolci che per ricette salate, in tutte le teglie che si hanno in caso. Permettono di ottenere una cottura croccante e asciutta grazie alla superficie in rilievo che riduce l’umidità consentendo il passaggio dell’aria. Nella confezione ci sono 6 rotoli da 6 metri ognuno.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*

