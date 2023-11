Robot e aspirapolvere senza fili: modelli in sconto con il Black Friday (fino al -60%)

Le pulizie di casa sono una noia? Con le nuove tecnologie in termini di robot e aspirapolvere senza fili la prospettiva cambia e mantenere l’igiene nella propria abitazione diventa più semplice. La tecnologia però ha solitamente un prezzo, ma con il Black Friday questo prezzo si rimpicciolisce, diventando maggiormente alla portata di un pubblico più ampio.

Naturalmente tra le tecnologie dedicate alle pulizie ci sono robot e aspirapolvere senza fili. Ma come si scelgono? Bisogna tener presente:

la semplicità di utilizzo, perché altrimenti si rischia di perdere tempo nel capire il funzionamento dell’aspirapolvere o del robot;

Qui di seguito una selezione interessante di robot e aspirapolvere senza fili, tutti acquistabili su Amazon in sconto e tutti rispondenti alle caratteristiche enumerate.

Yeedi Vac 2 Pro

Uno dei prodotti d’eccellenza nell’ambito delle pulizie casalinghe automatizzate è sicuramente il robot Yeedi Vac 2 Pro, che aspira e lava individuando gli ostacoli sul proprio cammino grazie a un’app che consente la mappatura intelligente. È particolarmente adatto a chi ha animali in casa, come cani e gatti, che perdono pelo, e quindi i propri spazi richiedono un’igiene capillare e certosina. È molto potente e non intacca il mobilio, perché ci passa vicino ma non lo lambisce. E inoltre individua i materiali diversi: in altre parole, se c’è un tappeto nelle vicinanze, non lo bagnerà. Facile da svuotare e da pulire.

Aspirapolvere Levoit

Per chi desidera qualcosa di più tradizionale ma al tempo stesso al passo con i tempi, tecnologicamente parlando, c’è l’aspirapolvere senza fili Levoit che è multifunzionale e ha una buona autonomia per quello che riguarda la batteria. Tra le funzioni ce n’è una antigroviglio: questo rende il prodotto particolarmente adatto non solo a chi ha animali in casa, ma anche a chi ha capelli lunghi. Il vano che contiene polvere e sporco è molto capiente: questo significa che non c’è bisogno di svuotarlo in itinere, ma si può pulire l’intera casa per poi svuotarlo alla fine. E nella confezione sono acclusi tanti accessori, per l’igiene di divani e poltrone ma anche per pulire la propria automobile.

iRobot Roomba

E se ci fosse un robot aspirapolvere in grado di trovare lo sporco e agire efficacemente? Non c’è bisogno di immaginarlo, c’è: si tratta di iRobot Roomba, che possiede un sistema “dirt detect”, che quindi rappresenta la soluzione ideale per coloro che hanno problemi di macchie in casa, dovuta all’azione estemporanea. Quante volte ci si lamenta, in effetti, che il pavimento si sporca anche pochi minuti dopo aver terminato le pulizie? Il marchio è collaudato con 30 anni di esperienza nella robotica e le modalità di pulizia constano di 3 fasi, mentre si avvalgono di doppie spazzole in gomma in grado di pulire su qualunque superficie.

È un’altra possibilità per chi ricerca un’aspirapolvere senza fili, una possibilità potente, leggera e pratica. È molto utile proprio a chi cerca la praticità nelle pulizie l’aspirapolvere Rowenta X-pert, innanzi tutto perché è senza fili, in secondo luogo perché resta in piedi da sola come fosse una scopa elettrica tradizionale, e inoltre il contenitore che raccoglie la polvere si svuota facilmente e il prodotto è in aggiunta dotato di un display che mostra l’autonomia residua. Anche qui nella confezione ci sono tanti accessori per ottimizzare in qualunque punto l’igiene della propria abitazione (e non solo).

Robot aspirapolvere Lefant

Questo excursus si chiude con un robot aspirapolvere Lefant, che possiede sei modalità di pulizia: automatica, organizzata, punto fisso, bordo, programma e controllo della direzione. È proprio questo il suo punto di forza, cosa che lo rende perfetto per coloro che vogliono avere il completo controllo del proprio prodotto senza troppp sforzo. Funziona con un’app e si abbina anche ad Amazon Alexa.

Akitas V8

Fare le pulizie significa prestare anche attenzione all’ambiente. Per coloro che ci tengono molto all’argomento, l’aspirapolvere senza fili ideale è Akitas V8, che è una scopa elettrica molto leggera e maneggevole, con una batteria ricaricabile al litio. Il design è futuristico, ma la cosa più importante è l’alta efficienza energetica del prodotto.

Se si cerca un aspirapolvere senza fili ultraleggero che vada bene sia per i pavimenti che per la moquette, la risposta può essere Eureka Br5. Si tratta di un prodotto molto semplice da usare e decisamente versatile. In più si ricarica velocemente e possiede dei fari a led che consentono di vedere lo sporco perfino negli angoli più bui (è l’ideale anche per chi non ci vede molto bene, soprattutto la sera). Possiede un sistema di filtraggio: in pratica le particelle di sporco non si disperdono negli ambienti, ma bisogna ricordare di tenere pulito il filtro che lo permette.

