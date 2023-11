Le migliori creme viso e corpo in offerta per il Black Friday

La settimana dedicata alle offerte del Black Friday di Amazon è entrata nel vivo e le occasioni per dedicarsi allo shopping conveniente non mancano, anche in ambito beauty. A chi vuole prendersi cura della propria bellezza, infatti, il Black Friday dà l’opportunità di acquistare le migliori creme viso e corpo attingendo dai prodotti dei brand più conosciuti e rinomati.

Una beauty routine perfetta, infatti, non può prescindere dall’uso regolare di creme, sieri e lozioni creati ad hoc per idratare e fornire alla pelle tutto il nutrimento di cui ha bisogno, soprattutto durante la stagione fredda.

Consigli per una beauty routine efficace

Cosa non deve mancare in una routine di bellezza quotidiana? La costanza è certamente il primo ingrediente a cui fare riferimento, infatti per notare gli effetti di un qualsiasi trattamento di bellezza è fondamentale avere pazienza e puntare sulla continuità.

Ecco alcuni consigli per avere una pelle del viso e del corpo liscia e priva di imperfezioni:

conoscere la propria tipologia di pelle , distinguendo tra pelle normale, grassa, secca o mista in modo da acquistare un prodotto che risponda perfettamente alle esigenze personali;

, distinguendo tra pelle normale, grassa, secca o mista in modo da acquistare un prodotto che risponda perfettamente alle esigenze personali; abbinare sempre una crema per il viso a un siero , da utilizzare al mattino e alla sera soprattutto se si desidera ottenere un effetto anti-age e rimpolpante;

, da utilizzare al mattino e alla sera soprattutto se si desidera ottenere un e rimpolpante; mai andare a dormire senza aver prima rimosso il make-up ;

; utilizzare una crema con filtro di protezione solare , proteggendo la pelle dalle radiazioni che sono le prime responsabili delle discromie e della comparsa di rughe;

, proteggendo la pelle dalle radiazioni che sono le prime responsabili delle discromie e della comparsa di rughe; utilizzare sempre la crema per il corpo dopo la doccia o il bagno, per trattenere l’idratazione e ripristinare il film idrolipidico che caratterizza gli strati superficiali dell’epidermide.

Qui di seguito una selezione di creme per viso e corpo che permettono di prendersi cura della pelle in modo ottimale, disponibili a prezzi scontati in occasione del Black Friday.

Creme viso e corpo in offerta per il Black Friday

Elizabeth Arden crema corpo Green Tea Honey Drops

Tè verde e gocce di miele sono gli ingredienti fondamentali della crema corpo Green Tea Honey Drops Elizabeth Arden, un prodotto super idratante che promette di idratare e riparare la pelle secca.

Spalmata sulla pelle, infatti, la crema leviga, lenisce e rinforza la pelle secca, lasciando una fragranza delicata che persiste a lungo.

Garnier Siero Vitamina C

Il siero Vitamina C Garnier è un prodotto anti-macchie con effetto illuminante e rimpolpante.

Usato tutti i giorni mattina e sera sul viso deterso, rivela la sua efficacia anche dopo soli tre giorni, rendendo l’incarnato levitato e uniforme. Dopo otto settimane, inoltre, le macchie scure appariranno ridotte del 43%. Contiene anche niacinamide e acido salicilico,

Rilastil Acnestil crema attiva anti-imperfezioni

Rilastil Acnestil crema attiva anti-imperfezioni è un trattamento creato ad hoc per le pelli grasse, miste o con tendenza acneica. Arricchita con pantenolo, ceramidi e acido ialuronico ad azione idratante, la crema contiene anche un antimicrobico che aiuta a mantenere il controllo sulla crescita dei microrganismi responsabili delle imperfezioni cutanee.

L'Oréal Paris crema viso Revitalift Laser X3

Revitalift Laser X3 è la celebre crema viso di L'Oréal Paris con azione antirughe e anti-età, grazie alla presenza di acido ialuronico, vitamina C e pro-retinolo. È una crema da giorno che corregge le rughe, dona densità e uniforma il colorito.

Valore aggiunto è anche il fattore di protezione solare SPF 25, utile per proteggere contro i raggi UVA e UVB. Un uso regolare consente di ridurre visibilmente segni del tempo e macchie, con risultati percepibili in 4 settimane.

CeraVe kit crema idratante e detergente viso e corpo

Ideale per idratare fino a 48 ore e nutrire la pelle secca, la crema CeraVe viso e corpo con acido ialuronico aiuta a ripristinare la barriera protettiva della pelle, mentre il detergente viso favorisce la pulizia quotidiana senza ungere.

I due prodotti rappresentano un valido kit da viaggio, perfetto per concedersi una routine di bellezza anche fuori casa.

Biopoint crema corpo nutrizione prodigiosa

La crema corpo Biopoint nutrizione prodigiosa è il trattamento ottimale per ottenere un’azione nutriente e protettiva, soprattutto a favore della pelle secca e molto secca.

Usata tutti i giorni, nutre intensamente la pelle e dona morbidezza ed elastica, riattivando la naturale capacità di idratazione della pelle.

L'Oréal Paris siero notte Revitalift Laser X3

Grazie al retinolo puro, il siero notte L'Oréal Paris Revitalift Laser X3 aiuta a ridurre le rughe rimpolpando la pelle, rendendola soda e tonica. Sono sufficienti tre o quattro gocce sul viso deterso e asciutto, applicate prima della skincare serale.

Collistar linea uomo crema antirughe

Anche la pelle maschile ha bisogno di idratazione. La crema antirughe Collistar, ad esempio, Previene le rughe e rimpolpa quelle esistenti agendo dall'interno, rendendo la pelle tonica e compatta e cancellando i segni di fatica.

