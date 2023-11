Black Friday: 5 prodotti Smart Home intelligenti che fanno risparmiare tempo e consumi

Il progresso tecnologico sta avendo un impatto sempre più forte sulle nostre abitudini quotidiane e la casa non poteva che essere coinvolta in questa rivoluzione. Trasformare la propria abitazione in una Smart Home può essere pratico e decisamente conveniente, soprattutto approfittando delle offerte del Black Friday Amazon 2023.

Una "casa intelligente" è in grado non soltanto di rispondere alle nostre indicazioni e di eseguire i comandi che vengono programmati, magari tramite smartphone. Alcuni rami della domotica consentono di arricchire la propria Smart Home con elementi intelligenti, capaci di produrre autonomamente delle reazione al verificarsi di determinate condizioni: ad esempio il modularsi dell'intensità dell'illuminazione domestica al variare delle luci ambientali.

Le offerte del Black Friday Amazon 2023

Grazie alle offerte del Black Friday Amazon 2023 sarà possibile acquistare a prezzi scontati alcuni elementi essenziali per una Smart Home. Dall'illuminazione al controllo della temperatura domestica, passando per altri aspetti centrali della vita quotidiana come il controllo dell'umidità interna all'abitazione. Di seguito alcuni spunti per trasformare la propria abitazione in una casa intelligente.

tado° Testa Termostatica Intelligente

La Testa Termostatica Intelligente tado° va a sostituire le testine termostatiche del termosifone, adattandosi senza problemi a quasi tutti i modelli di valvola. Venduta in un kit da tre, che può essere integrato per controllare da remoto la temperatura di altri radiatori.

È facile da installare e grazie all'app può essere gestita in maniera semplice e intuitiva. È possibile gestire il riscaldamento in base ai propri orari e farlo adattare al mutamento delle condizioni meteorologiche. Disponibile anche la funzione antigelo e il blocco bambini.

Waterdrop TSU 0,01μm Sistema di Filtraggio dell'Acqua

Il sistema di filtraggio dell'acqua Waterdrop TSU 0,01μm si posiziona sotto il lavandino e ha un design avanzato con un filtro che può durare fino a 24 mesi. Dispone di un sistema di indicatori che suggeriscono il momento in cui è necessario sostituire i filtri, questi ultimi capaci di filtrare anche PFAS, PFOA/PFOS.

L'installazione è rapida, bastano pochi minuti, mentre in pochi secondi possono essere sostituiti i filtri. Non produce alcuna acqua di scarico, ma solo acqua purificata e non richiede alimentazione elettrica per il suo funzionamento.

Comfee MDDF-16DEN7-WF Deumidificatore

Il deumidificatore Comfee può ridurre efficacemente l'umidità nell'aria in ambienti fino a 32 metri quadrati. Dispone di un serbatoio da 3 litri per raccogliere l'acqua prodotta e grazie all'app può essere controllato e regolato da remoto utilizzando lo smartphone.

Gestire il livello di umidità in casa si rivela importante sia per evitare spiacevoli effetti come la condensa, ma anche per preservare la salute di tutta la famiglia. Molto utile la capacità di agire in maniera autonoma al fine di mantenere il tasso di umidità all'interno di un confortevole intervallo tra il 45 e il 55 percento.

Echo Dot con orologio (5ª generazione, modello 2022) + Ring Intercom di Amazon

Non c'è casa davvero Smart senza la possibilità di dialogare a voce con le apparecchiature intelligenti. In aiuto arrivano Echo Dot e Ring Intercom di Amazon, capaci di interagire non soltanto con elettrodomestici e impianto audio. Sarà possibile anche rispondere al citofono, comunicando tramite smartphone, e chiedere ad Alexa di aprire il citofono tramite un comando vocale.

Uno strumento molto potente e facile da usare, che permetterà di svolgere diverse funzioni e di navigare tra vari servizi di musica (Amazon Music, Apple Music, Spotify ecc.) sempre mantenendo le mani libere. Un assistente digitale dai molti assi nella manica, il tutto a portata di bluetooth.

PHILIPS Hue Smart Button, Telecomando per Controllo delle Luci Smart Hue

Controllare le luci di casa in maniera semplice, veloce e soprattutto comoda. Philips Hue Smart Button è un telecomando che può essere programmato facilmente con un'app, permettendo di gestire con un tocco tutte le luci connesse tramite le Smart Plug. Nell'offerta del Black Friday Amazon disponibili uno Smart Button e due Smart Plug.

Grazie a Philips Hue Smart Button e agli altri accessori della linea come lo Smart Bridge sarà possibile impostare vari livelli di luminosità, come sfruttare diverse altre funzionalità. Inoltre si potranno determinare variazioni di illuminazione in funzione di determinate condizioni ambientali.

BRILONER — Lampada da soffitto a LED

La lampada da soffitto a LED BRILONER è dimmerabile, permettendo quindi di gestire in maniera graduale il livello di luminosità. Dispone di telecomando ed è da 24W con 2.600 lumen. Le dimensioni sono 1000x250x60mm, rispettivamente larghezza x altezza x profondità.

Questa lampada da soffitto permette non soltanto di gestire il livello di luminosità, ma anche il "calore" della luce (da bianco caldo a bianco freddo, 3.000 K - 6.500 K). Il telecomando la rende particolarmente pratica da gestire, anche comodamente seduti sul divano, mentre la durata media di 20.000 ne assicura le prestazioni nel tempo.

YI Home Camera 1080p Kit da 4,Telecamera Wifi Interno

La Yi Home Camera 1080p è una telecamera da interno dotata di diverse funzionalità Smart, come ad esempio il riconoscimento delle persone. Può inviare notifiche push in caso di necessità e permette la comunicazione audio bidirezionale con lo smartphone, sia con dispositivi Android che iOS.

Si rivela ideale sia per il controllo dei bambini che degli animali domestici. Non ultima però la questione sicurezza, che risulta particolarmente efficiente grazie Rilevamento Smart delle persone in movimento o dei suoni anomali, analizzati dall'Intelligenza Artificiale di cui è dotato il dispositivo. Comodo anche il sistema di gestione della visione notturna all'interno della Smart Home, non invasivo e quindi rispettoso del riposo.

Philips Hue White and Color Ambiance Lampadina LED

Luci dimmerabili anche per quanto riguarda la lampadina LED Philips Hue White and Color Ambiance, venduta in un pacchetto da due luci + Smart Button durante le offerte del Black Friday Amazon 2023. Permette la regolazione sia dell'intensità di luce che del calore, passando da colori più freddi a tonalità più calde.

Pratica ed efficiente, può essere impostata la regolazione automatica in funzione dei vari momenti della giornata e favorisce il risparmio energetico rispetto alle normali lampadine a LED. Anche questo dispositivo per la Smart Home consente la gestione diretta attraverso il proprio smartphone.

