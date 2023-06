Vuoi acquistare una casa all’asta. Ecco i portali migliori per fare affari d'oro

Il mercato immobiliare negli ultimi anni è diventato particolarmente complesso, specialmente a causa dell’aumento del tasso dei mutui che ha spinto chi vorrebbe acquistare una casa a effettuare svariate ricerche per aggiudicarsi la cifra più bassa. Per molte persone la soluzione è quella di affidarsi alle aste giudiziarie, infatti i siti online dedicati consentono di trovare delle offerte vantaggiose. Il ministero della Giustizia ha stabilito alcuni criteri riguardanti i portali in questione che riguardano siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali e tecnici. Inoltre le pagine online devono essere gestite dagli istituti abilitati alla pubblicità dei beni immobili.

I siti autorizzati

Sulla pagina del ministero della Giustizia sono indicati i siti in possesso dei requisiti definiti dallo stesso dicastero. Tra questi astaexpert.it, asteannunci.it, annuncisovraindebitamento.it, immobiliallasta.it, quimmo.it e gobid.it. Attraverso i portali certificati è possibile visualizzare le informazioni sugli annunci di vendita, richiedere la visita di un immobile e compilare l’offerta telematica di acquisto. Infine gli utenti hanno la possibilità di visionare gli annunci dei singoli tribunali. Sui siti sono disponibili diversi documenti tra cui l’ordinanza di vendita del giudice dell’esecuzione, l’avviso di vendita del professionista delegato scelto dal giudice e la perizia redatta dal tecnico incaricato.

Il potenziale di Quimmo

Per quanto riguarda i portali dedicati alle aste immobiliari online Quimmo propone diverse soluzioni per visionare al meglio le offerte sul mercato. Gli immobili vengono venduti attraverso procedure concorsuali o esecutive. Il software è disponibile anche in versione applicazione. Oltre alla partecipazione alle aste giudiziarie, all’interno del sito è possibile vendere e valutare i propri immobili. La realtà è la prima IMMO-Tech del mercato italiano e conta 180 persone sul territorio che si occupano di gestire i processi di compravendita. Come in tutte le aste di tipo giudiziario il processo di conferimento dell’immobile si basa sul miglior offerente.

Gobid per beni mobili e immobili

Gobid International Auction Group srl è un vero e proprio marketplace di beni immobili e mobili. Il sito è diviso in base al settore di acquisto e tra questi è possibile trovare la sezione trasporti, quella dell’edilizia, quella dedicata alle vendite riferite al mondo dell'agricoltura e molte altre. Attraverso un filtro di categoria è possibile snellire la ricerca e valutare il tempo che manca alla scadenza dell’asta e ricevere aggiornamenti in tempo reale.

Asteannunci collegato ai tribunali

Un altro motore di ricerca è Asteannunci, si tratta di una piattaforma collegata ai tribunali italiani che consente di visionare le aste immobiliari e quelle fallimentari. Il custode giudiziario si occuperà di fissare l’appuntamento per visionale l’immobile selezionato allegando la documentazione richiesta. Sarà necessario disporre di una PEC e della firma digitale al fine di presentare la propria offerta. Il sito ricorda che è necessario visionare la perizia di stima e l’avviso di vendita per una corretta partecipazione all’asta.